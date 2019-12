Wie in der Kaiserzeit : So wohnen Chinas Superreiche

Chinas Superreiche entdecken alte Bautraditionen wieder: In Schanghai wohnen sie in der Luxusversion eines historischen Dorfs – inklusive unterirdischer Galerie für die private Kunstsammlung.

In der Wohnanlage Amanyangyun in Schanghai wurden alte Dörfer wiederaufgebaut. Bild: Sui Sicong

Nach sechs Jahren im Land haben wir schon das meiste an Wohn-Exzessen des chinesischen Staatskapitalismus gesehen – dachten wir zumindest: In Peking hatte uns ein Regierungsbeamter sein privates Heim gezeigt, in dessen großzügig geschnittenen Räumlichkeiten unter anderem die eigene Basketballhalle des Hausherrn Platz fand. In Nanjing an der Ostküste hatte uns ein Exportunternehmer zu Hause in sein Studierzimmer gebeten, dessen Bücherwand hinter dem Schreibtisch auf Knopfdruck zur Seite glitt – und den Zutritt freigab in eine private Bar, hinter deren vergoldeter Theke zwei livrierte Schankkellner seit Stunden warteten, um den Befehl zum Mixen eines erstklassigen Martinis entgegenzunehmen.

Doch ein Einfamilienhaus mit eigener privater Kunstgalerie im Keller, deren Ausmaße einem Stockwerk in der Londoner Tate Gallery oder dem New Yorker Museum of Modern Art gefühlt locker Konkurrenz machen? Das ist auch für uns eine neue Dimension des Luxus.

Zwei Stunden lang haben wir uns aus der Schanghaier Innenstadt durch den Stau in den Südwesten dieser von Betonburgen durchzogenen Megalopolis mit 25 Millionen offiziell registrierten Einwohnern gequält. Nun stehen wir hier, im Hotel- und Wohnresort Amanyangyun, fünfzehn Meter unter der Erde unter einem gewölbten weißen Dachhimmel, und blicken auf die von warmem Licht erhellte Papierzeichnung „Flying Lake“ des 1978 in der ostchinesischen Provinz Fujian geborenen Malers Wu Junyong, einem der bedeutendsten chinesischen Künstler der Gegenwart.

Das Werk ist eine Leihgabe. Es soll hier im Keller auf weißer Wand und über grauem Steinfußboden zeigen, was heute möglich ist auf Chinas Wohnungsmarkt für jene, für die Preise von mindestens 180 Millionen Yuan (etwa 23 Millionen Euro) ab einer Wohnfläche von 1700 Quadratmetern kein Problem sind. So viel kostet diese private Kunstgalerie inklusive dem Wohnhaus darüber, das noch spektakulärer ist und dabei gar nicht typisch für das heutige China: Hat es sich doch eher durch den Bau immer gewaltigerer Türme, Glasbrücken und Flughäfen den weltweiten Ruf erarbeitet, das Land der Superlative zu sein. Doch in Amanyangyun geht es um die Rückbesinnung auf alte Bautraditionen – in ihrer luxuriösesten Ausführung.

In den Luxuswohnanlagen bleiben die Fenster auch abends dunkel

Zwar sind in China die Zeiten des zur Schau gestellten sagenhaften neuen Reichtums nicht vorbei, der sich wie auch im Westen zuallererst im eigenen Wohnhaus ausdrückt. Eine Villa in der „Ocean La Vie“ betitelten Anlage im so gar nicht von Meeresflair geprägten Peking erinnert in seinem Pomp an die Geschmacksverirrungen im Amerika der achtziger Jahre und kostet mit 420 Millionen Yuan (53 Millionen Euro) mehr als das Doppelte einer Immobilie in Amanyangyun auf weniger Fläche. Dafür lebt der Hauseigentümer im Ocean La Vie in dem Bewusstsein, sein Heim auf den letzten als Bauland genehmigten Quadratmetern des Bezirks erworben zu haben.

Doch bleiben die Fenster in solchen Anlagen nicht selten auch abends dunkel, denn in China dient der Kauf dieser Prestigeobjekte eher der „Gesichtswahrung“ vor Freunden und Geschäftspartnern als dem eigentlichen Wohnen: „Seht her, ich habe es geschafft!“, sollen sie beweisen. Natürlich wohnt Jack Ma, der es mit der Gründung seines E-Commerce-Kaufhauses Alibaba zu Weltruhm und einem Vermögen von 41 Milliarden Dollar gebracht hat, nicht im ehemaligen Schanghaier Sumpfgebiet Pudong, das heute den Finanzdistrikt, den Flughafen und das höchste Gebäude Chinas beherbergt. Die neun Häuser in der Anlage Jiu Jian Tang nahe dem Century Park, in der Ma vor ein paar Jahren zugeschlagen hat, sind innen wie außen ultramodern gestaltet und haben neben einer Wohnfläche von rund 1000 Quadratmetern auch jeweils einen drei Hektar großen grünen Garten mitten in der Stadt. Doch es ist wohl vor allem der Wert von derzeit rund 140 Millionen Yuan (18 Millionen Euro), auf den Chinas bekanntester Unternehmer spekuliert, denn dieser dürfte im Herzen der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weiter rasant steigen.

Ma selbst wohnt wie so viele chinesische Reiche in seiner Geburtsstadt, dort wo er sich wohl fühlt und von bekannten Gesichtern umgeben ist, in seinem Fall in Schanghais Nachbarstadt Hangzhou. Auch an Hongkongs Causeway Bay wird der Milliardär oft joggend gesichtet, wo er allerdings ebenfalls in einem modernen Apartment zu Hause sein soll und nicht in dem mehrstöckigen, deutlich angegrauten Haus an der Barker Road auf Hongkongs Hausberg Peak, das er vor ein paar Jahren für angeblich 1,5 Milliarden Hongkong-Dollar (172 Millionen Euro) gekauft hat.