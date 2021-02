Wo darf noch gebaut werden? : Der Glaubenskrieg ums Neubaugebiet

Noch sind die 110 Hektar im Westen von Freiburg Ackerland und Wiesen, doch das wird nicht mehr lange so bleiben. Im Stadtteil Dietenbach soll ein Neubaugebiet mit bis zu 7000 Wohnungen entstehen. Gemessen an der Einwohnerzahl Freiburgs handelt es sich um das größte Vorhaben dieser Art in Deutschland. Auch andernorts wachsen die Städte an ihren Rändern. Im Nordwesten Frankfurts ist die „Josefstadt“ mit bis zu 12.000 Wohnungen geplant. Berlin will im „Blankenburger Süden“ bis zu 6000 Wohnungen schaffen.

So unterschiedlich die Projekte sind, eines haben sie gemeinsam: die Konfliktlinien, die sie durchziehen. Während Bürgermeister mehr Wohnraum für Menschen schaffen wollen, die es ins Grüne oder einfach nur raus aus den teuren Stadtzentren zieht, kritisieren Naturschützer den „Flächenfraß“. Nistplätze für Vögel und Insekten gingen unwiderruflich verloren, Frischluftschneisen für die Anwohner ebenso. Es hat sich eine Art Glaubenskrieg entwickelt, was höher gewichtet werden sollte: die Bau- oder die Klimapolitik.