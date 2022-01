Interview mit Klangforscher : „Eine stille Stadt ist eine tote Stadt“

Aktualisiert am

Eine Installation zur Lärmbelastung: Die rote und blaue Kugel an der Deutschherrenbrücke in Frankfurt sind Lautsprecher, welche die Töne von zwei unter der Brücke befestigten Klangstäben übertragen. Bild: Maria Irl

Im Alltag drängen sich visuelle Reize in den Vordergrund, Geräusche laufen eher unbewusst mit. Wenn wir genau hinhören, wie klingt die Stadt?

Anne-Christin Sievers Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Die Stadt klingt so, wie wir sie mit unseren Handlungen beleben. Wie wir unsere Metropolen errichten und organisieren, beeinflusst, was wir hören. Die baulichen Gegebenheiten ermöglichen manche Aktivitäten und verhindern andere, die auch eine auditive Dimension haben. Bauen wir eine Straße, fahren darauf Autos, die Motoren- und Reifengeräusche produzieren. Schaffen wir einen Park oder einen Spielplatz, entstehen Natur- oder Freizeitgeräusche. Die Bebauung beeinflusst auch die Raumakustik, also den Nachhall, der durch Oberflächenmaterialien, Größe der Gebäude, Abstand und Anordnung zueinander entsteht.