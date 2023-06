Als schön kann man das Viertel, in dem Frau P. lebt, wahrlich nicht bezeichnen. Wie so viele Quartiere am Stadtrand hochgezogen, um dem Wohnungsmangel etwas entgegenzusetzen, dominieren Mehrfamilienhäuser in Form von quadratischen Kästen. Erst sollten die Wohnungen kommen, später das Leben folgen, hieß es. Doch das Leben kam auch nach Jahren nicht: Morgens brechen die Menschen zu ihrer Arbeit auf, abends kehren sie zurück, tagsüber ein paar verloren wirkende Muttis mit Kinderwagen – so siehts aus. Was bleibt, sind große Straßen, wenig Grün, Baulärm, riesige Häuserblöcke und alte Bürotürme – ein Albtraum in Grau.



Ist doch egal, wie es drumherum aussieht, wenn die Wohnung schön ist, hatte sich Frau P. beim Einzug noch gedacht. Es gibt, wie praktisch, einen Aufzug und einen Tiefgaragenstellplatz, der Boden ist mit Echtholzparkett ausgelegt, die Küche neu und modern ausgestattet, die Wohnung gemütlich und deutlich erschwinglicher als in den angesagten Vierteln mit ihren Läden, Cafés und hippem Publikum. Das hatte sie damals überzeugt. Doch blickt sie jetzt aus dem Fenster, versperren monotone Hochhäuser vor ihren Augen die Sicht ins Weite, und sie kommt angesichts dieser Perspektivlosigkeit ins Grübeln.



Damit nicht genug: Auch das neue Bürogebäude ihrer Firma und der Kindergarten, zu dem Frau P. sich täglich auf den Weg macht, liegen in ebensolchen Vierteln. Hier geht es, Klötzchen an Klötzchen, ähnlich reizarm, fad und eintönig zu. Die Farben Weiß, Grau und Schwarz dominieren. Eine beige Fassade ist da schon ein Ausreißer und das einzige gestalterische Wagnis. Manchmal ist Frau P. gar nicht genau klar, wo sie sich gerade befindet. Die Häuser gleichen einander wie ein Ei dem anderen, sodass man sich in den charakterlosen Straßenzügen fast verlaufen kann.

Weniger Antidepressiva in „grünen“ Vierteln

Anne-Christin Sievers Redakteurin im Ressort „Wohnen“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Irgendwann hat sich Frau P. gefragt, wie so eine Umgebung eigentlich auf die Menschen wirkt, die ihr ständig ausgesetzt sind. Die den ganzen Tag graue Hochhäuser und einheitliche Häuserreihen direkt vor der Nase haben. Schrumpfen bei ihnen dann auch der geistige Horizont und die innere Weitsicht? Frau P. wollte es genauer wissen und las in Studien: Straßenbäume in der direkten Wohnumgebung reduzieren Stress und wirken sich so positiv auf die seelische Gesundheit aus. In „grünen“ Stadtvierteln verschreiben Ärzte deutlich weniger Antidepressiva als in baumlosen Wohngebieten. Blicken Patienten nach einer Operation ins Freie anstatt auf eine Mauer, erholen sie sich schneller und brauchen weniger Schmerzmittel. Können die Bewohner ihre Wohnumgebung individuell an ihre Bedürfnisse anpassen, sie sich anverwandeln und Räume für Begegnung schaffen, fühlen sie sich dort besonders wohl, geborgen und zu Hause.