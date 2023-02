Ein Zuhause auf Zeit mitten in der Wildnis, unter einem Dach aus Stöcken, Moos und Blättern, eingehüllt von Bergen aus Laub. Draußen sind Laute von Tieren zu hören, die durch den dunklen Wald streifen. Wer die Nacht in einem Bushcraft Shelter verbringt, schläft nicht besonders bequem, hat aber das Erlebnis seines Lebens. Der neue Outdoor-Trend Bushcraft boomt, die Kurse verzeichnen großen Zulauf. Immer mehr gestresste Großstädter zieht es am Wochenende in den Wald, um von Trainern zu lernen, wie man ein Feuer macht, essbare Beeren sammelt, sauberes Wasser findet oder eben einen einfachen Unterschlupf baut.

Bushcraft heißt übersetzt Handwerk des Waldes. Fernab von Luxus-Camping und Outdoor-Erlebnissen mit teurer Hightech-Ausstattung geht es um die Konzentration auf das Wesentliche: nur die Materialien zu nutzen, die der Wald bietet, sich Wissen und Fertigkeiten anzueignen, um daraus überlebensnotwendige Dinge herzustellen und so möglichst lang ohne Ausrüstung in der Natur zurechtzukommen.