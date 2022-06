Ökobilanz der Digitalisierung : Wie nachhaltig sind Smart Cities?

Aktualisiert am

Hightech in Heiningen: Wenn nachts auf der Straße nichts los ist, dimmt die Straßenlaterne automatisch herunter. Bild: dpa

Über der Landstraße 1217 schweben kleine, silberne Ufos. Wie fliegende Untertassen sehen Heiningens neue Straßenlaternen aus, findet Bürgermeister Norbert Aufrecht. Die 5000-Einwohner-Stadt in Baden-Württemberg testet mit ihren Lampen, wie man Gemeinden nachhaltiger beleuchten kann. Straßenlaternen brennen oft die ganze Nacht – auch wenn kaum Menschen unterwegs sind. Und sie sind eine tödliche Falle für Insekten, die von dem Licht angezogen werden.

Anna Schiller Volontärin. Folgen Ich folge

Heiningens Laternen sind mit Bluetooth-Sensoren, Mikrofonen und Kameras ausgestattet. Zudem erfassen sie Verkehrsdaten in Echtzeit. So können sie einschätzen, wie viele Autos gerade unterwegs sind. Fährt niemand über die Durchfahrtsstraße, dimmen sich die Lampen automatisch herunter. Eine weitere Kamera filmt Insekten, die sich der Lampe nähern. Wissenschaftler der Technischen Universität Berlin untersuchen so, wie die Tiere auf das dimmbare Licht reagieren.