E igentlich sollte der befreundete Architekt Stefan Schlicht nur einen kurzen Blick auf den Entwurf der Bauherren werfen. Viele Sonntagnachmittage hatten Daniel Dahinten und seine Frau Christin bis dahin damit verbracht, ihr Traumhaus zu entwerfen. Am Ende war etwas herausgekommen, was der Tragwerksplaner und Architekturliebhaber Dahinten im Rückblick selbst als Wolpertinger bezeichnet oder mit den Worten seines Freundes Schlicht: „Da steckten zwar gute Ideen drin. Aber insgesamt zu viel von allem.“ Zu viele unterschiedliche Gestaltungselemente in der Fassade, zu viele verschiedene Materialien, zu viel Innovationsfreude, von der Dahinten reichlich besitzt.