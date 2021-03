D as Grundstück am Ende der kleinen Sackgasse ist schmal wie ein Handtuch und zudem ein wenig verschnitten. Damit nicht genug, erstreckt sich auf 150 Quadratmetern unter der Erdoberfläche ein Weltkriegsbunker. Fünf Meter tief reicht der aus zwei Röhren bestehende Schutzraum. Es ist eine gewaltige Betonmasse, die da im Erdreich steckt und deren Ein- und Ausgänge wie Findlinge in der Landschaft liegen. Die Situation ist weniger ungewöhnlich, als es den Anschein hat. Wo in der Stadt nachverdichtet wird, sind die Verhältnisse selten einfach. Einen Bau nach Schema F kann man in beinahe jedem Fall vergessen, und eventuell überbordenden Ambitionen von Architekten und Bauherren setzen Bodenrückstände und Abstandsregeln zu den Nachbarn Grenzen. Das ist insofern ein Glück, als unter dem Druck der Verhältnisse meist Häuser von äußerer wie innerer Qualität entstehen. Das Haus von Anne und Richard Schmalöer im Dortmunder Stadtteil Hörde zählt dazu. Das hat viel mit der Leichtigkeit zu tun, mit der der Neubau auf die historische Altlast im Untergrund reagiert, ohne diese auszublenden.