D er Moment, als sich Jan Schulz in diesen Ort verguckte, war mehr als unwahrscheinlich für eine Liebe auf den ersten Blick. Der Architekt besuchte seinen damaligen Chef im Krankenhaus und anstatt wie die meisten anderen Besucher danach so schnell wie möglich aus dem Gebäude zu flüchten, überlegte er, wie er dauerhaft dort bleiben könnte. Denn Schulz hatte eine Vision, was in den alten Mauern entstehen sollte, wenn die Neurochirurgie einmal ausgezogen wäre: eine Kombination aus Wohnen und Arbeiten inmitten des parkartigen Geländes.

Auch heute lässt sich noch erahnen, was den Architekten vor fast zwanzig Jahren so begeistert hat, als er den Anscharpark im Kieler Stadtteil Wik zum ersten Mal betrat. Wie in einer Gartenstadt liegen Rotklinkerbauten aus der Gründerzeit in einem großen Park zwischen großen Rasenflächen und vielen alten Bäumen verstreut, mittlerweile ergänzt durch neue Mehrfamilienhäuser. Die meisten Gebäude des ehemaligen Marinelazaretts unweit der Kieler Förde sind heute saniert und werden als Künstlerateliers oder Wohnungen genutzt, andere warten noch darauf, wachgeküsst zu werden. Auch Haus 7 verfiel erst einmal, nachdem die Neurochirurgie 2005 ausgezogen war. „Ich habe jahrelang darum geworben, denn wir hatten im Büro von Anfang an die Idee, dass hier Baugemeinschaften einziehen könnten“, erzählt Schulz, der mit seinem Büro BSP Architekten BDA schon mehrere Baugruppen begleitet hat. Doch nachdem die Nutzung als Krankenhaus aufgegeben und Genossenschaften das gesamte Gelände gekauft hatten, fiel es für mehrere Jahre in einen Dornröschenschlaf.