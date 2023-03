D as Haus am Wasser ist ein Idealbild. Wie die Hütte in den Bergen oder der Vierseithof auf dem Land ist es mit unzähligen romantischen Vorstellungen besetzt. Das erträumte Gewässer ist in den meisten Fällen allerdings ein Meer oder zumindest ein See und kein Mühlkanal. Dabei kommt man dem Wasser, seinem Reiz und auch der Gefahr, die von ihm ausgehen kann, wohl selten so nah wie auf diesem Mühlen-Grundstück in Burgstall an der Murr.

Es liegt auf einer vom Kanal und Fluss umspülten Insel. Das hat einerseits zur Folge, dass der Alltag der Hausbewohner stets von einem Plätschern und Rauschen begleitet wird und Waschbären und Eisvögel häufige Gäste sind. Andererseits ist den Bauherren aber nicht erst seit der Flutkatastrophe im Ahrtal bewusst, dass sie sich in dieser Lage gegen Hochwasser wappnen müssen. „Wir sind hier nicht blauäugig hingezogen, aber haben beschlossen, ohne Angst zu leben“, beschreibt Thomas Streitberg die Einstellung der Familie.