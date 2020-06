Haus am See. Hölzerne Dorfschönheit

Neue Häuser

Hölzerne Dorfschönheit

Von Judith Lembke

Gut gesetzte Öffnungen statt protziger Panoramafenster – ein Wohnhaus am See in Schleswig-Holstein erweist sich als selbstbewusster Neuzugang ohne Imponiergehabe.