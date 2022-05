D ie Geschichte dieses Neubaus am Ammersee beginnt achtzig Kilometer weiter östlich in Bad Aibling. Dort hat der Architekt Florian Nagler drei Forschungshäuser geplant, um zu zeigen, wie man auch bauen kann: ganz einfach. Anstatt Gebäude voll mit Technik zu stopfen, dass sie so leistungsstark werden wie hochgezüchtete Rennpferde und genauso anfällig, beweisen die drei Forschungshäuser, dass es auch anders geht. Sie sind low tech wie eine gotische Kirche oder ein altes Handwerkerhaus, aber mit Blick auf ihre Ökobilanz und langfristigen Kosten der hochgerüsteten Konkurrenz mindestens ebenbürtig.