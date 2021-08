E s gibt alte Häuser, die machen es ihren neuen Eigentümern leicht, sich für sie zu entscheiden. Vorausgesetzt, diese begegnen dem in die Jahre gekommenen Bau offen und neugierig. Begeisterungsfähigkeit für einst angesagte Details hilft wie nicht zuletzt auch ein Experte, der bauliche wie planerische Stärken und Schwächen des Bestands einschätzen kann. Im Westen Hamburgs steht ein Bungalow aus den Sechzigerjahren, bei dem all das zusammenkam. Deshalb hat er anders als die meisten seiner einstigen Siedlungsgenossen nicht nur überlebt, sondern steht heute besser und schöner da als die Neubauten der Nachbarschaft.

Der Bungalow hat zwar eins aufs Dach gekriegt, doch das war ganz zu seinem Besten: Im Ensemble an der ruhigen Sackgasse fällt das weiß getünchte Haus, auf dessen Körper nach Sanierung und Umbau ein Obergeschoss im dunklen Holzmantel sitzt, angenehm auf. Die neue Etage in Form eines Rechtecks macht dank Rück- und Seitwärtssprung Richtung Garten beziehungsweise Garage aus dem weitergebauten Haus weder einen plumpen Klotz noch einen dieser aufgeplusterten Anrainer, der zeigen soll, was seine Besitzer so draufhaben. Vor allem überbaut das neue Geschoss das ursprüngliche Haus nicht bis zur Unkenntlichkeit. Das wäre auch zu schade. Denn „der Bungalow ist einfach ein toller Gebäudetyp“, sagt Bauherrin Jo Marie Farwick.