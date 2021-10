N a, wann eröffnet denn die Bar? Claudia Gerweck erinnert sich noch an die Frage eines Nachbarn am Rande der Baustelle. Vielleicht hatte der Mann durch die raumhohe Fensterfront des einstigen Gemüselagers die neue Küchenzeile in edlem Grau mit dem imposanten Tresen erspäht. Dass aus der langen, schmuck­losen Kiste, die seit den Sechzigerjahren im Norden Aschaffenburgs inmitten von Mietshäusern steht, ein Wohnhaus werden würde, konnte er sich offenbar nicht vorstellen. Claudia Gerweck schon. Als sie und ihre Ehefrau Simone zum ersten Mal vor der Halle standen, sei ihnen klar ge­wesen: Daraus lässt sich etwas machen.