E s gehört mehr als nur Glück dazu, mitten in der Großstadt ein Grundstück zu finden. In Frankfurt, Stuttgart oder München ist das nahezu aussichtslos und auch in Dresden schon lange nicht mehr selbstverständlich. Wenn dieses Grundstück dann gar nicht weit weg von einem trubeligen, schrabbelig-charmanten Viertel wie der Äußeren Neustadt liegt und außerdem in einem üppig grünen Garten, dann ist das eigentlich zu schön, um wahr zu sein.

So kommt es einem beinahe märchenhaft vor, wie dieses neue dunkle Haus sich im hinteren Teil eines parkähnlichen Villengartens ausstreckt. Zumindest ist der Bungalow mit seiner Fassade aus dumpf-schwarzem Holz hier im Preußischen Viertel der sächsischen Hauptstadt eine Überraschung – und für Martin Boden-Peroche, den Eigentümer, der perfekte Rückzugsort.