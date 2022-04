Die Landschaft ist rau, die Winter sind lang und kalt, und entsprechend wetterfest und verschlossen die Häuser im Erzgebirge. Alpenländische Großzügigkeit haben sich die Menschen in dieser alten Bergmannsregion nie leisten können, die heute außerdem eine der ärmeren in Deutschland ist.



Mit großer Geste versucht es das neue Haus am Dorfeingang von Tellerhäuser, dem höchstgelegenen Ort des Mittelgebirges, dann auch erst gar nicht. Wie ein einfaches Waldhaus steht es an der Durchgangsstraße, tarnt sich mit der dunklen Holzfassade und dem Kreuzdach als Teil der Baumgruppe, die auf der rückwärtigen Seite am Hang steht. Das gelingt so gut, dass es schon wieder auffällt. Und wer ein bisschen näher hinschaut, sieht sofort: Hier haben die Planer nichts dem Zufall überlassen.