Dem Holzbau könnte die Zukunft gehören: Ein Rohstoff, der nachwächst, vor der Haustür, der Kohlendioxid speichert, mit wenig Energie verarbeitet wird und gestalterisch einiges zu bieten hat. Der große Durchbruch ist bisher trotzdem ausgeblieben. Die Bundesregierung will das nun ändern – mit einer Holzbauinitiative. Richtig so, findet Dagmar Fritz-Kramer, die als Chefin von Baufritz zu Deutschlands Ökobau-Pionieren gehört. Die Initiative zeige Wertschätzung für ihre „Nische“, sagt sie, warnt aber auch: Zum Selbstläufer mache das den Holzbau nicht. Dazu müsse die ganze Branche endlich an die großen Themen ran, an Bauordnungen, Betonrecycling und den Bestand.

Der Wohnbestand soll klimaneutral werden, doch ohne die 20 Millionen sanierungsbedürftigen Wohngebäude anzupacken, wird das nichts. Welche Rolle kann Holzbau da spielen?