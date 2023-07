Aktualisiert am

In Hamburg bekommt ein Flakbunker aus dem Zweiten Weltkrieg einen öffentlichen Dachgarten. Es ist eine der spektakulärsten Umbauten dieser Art. Und eine der vorerst letzten.

Pyramide mal fünf: Der mehrstöckige Aufbau an der Hamburger Feldstraße soll komplett begrünt werden. Bild: Picture Alliance

Er braucht sich eigentlich gar nicht anzustrengen, Aufmerksamkeit ist dem Flakbunker immer sicher. Um 58 Meter überragt er all jene, die aus dem U-Bahnhof Feldstraße in Hamburg stolpern, zwischen Karolinenviertel, Heiliggeistfeld und dem Millerntor-Stadion des FC St. Pauli. Und trotzdem ist der Betonbunker gerade noch auffälliger als sonst. Ein roter Kran und Baugerüste signalisieren Geschäftigkeit – gerade erst ist er um fünf Etagen aufgestockt worden. Aus dem 1942 von Zwangsarbeitern errichten Schutzraum soll ein grüner Vorzeigebau werden. Ein Leuchtturmprojekt und eine landschaftsarchitektonische Pionierar­beit, die über die Hansestadt hinausweist. Aber auch: Eine Baustelle an historisch vorbelasteten Mauern.

Unternehmen, vorwiegend aus der Medien- und Kulturbranche, nutzen die Räume des Baus seit Jahrzehnten. Doch nun soll aus dem Medienbunker, wie ihn die Hamburger nennen, der „Grüne Bunker“ werden. 2019 haben die Bauarbeiten für eine begrünte Aufstockung begonnen. Gestörte Lieferketten und Materialknappheit weltweit haben aber auch vor dem Hamburger Projekt nicht Halt gemacht, die Fertigstellung verzögerte sich.