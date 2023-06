High-Tech-Fenster des 21. Jahrhunderts mit Rah­men aus Holz, Kunststoff oder Aluminium sind, historisch gesehen, der absolute Luxus: Wer in der Bronze- und Eisenzeit Licht in die Behausung holen wollte, schlug ein Loch in die Wand und hängte aufgespannte, geölte Tierhäute davor. Fensterläden schützten über Jahrtausende die Bewohner der zugigen, kalten Häuser mit ihren „Windaugen“, so das germanische Wort für Fenster, das im englischen „window“ erhalten ist.

Heute sind Fenster in der westlichen Welt so selbstverständlich, dass wir sie meist nur wahrnehmen, wenn es Zoff um familiale Lüftstrategien gibt oder wir sie putzen müssen. Lange jedoch waren die nur teuer herzustellenden Butzenscheiben oder größeren Flachgläser Statussymbole in Adelspalästen und Kirchenbauten, Privilegien, die man weithin sah und bewunderte. Bis ins 19. Jahrhundert wurden viele Fenster aus kleineren Scheiben zusammengesetzt. Das immer noch beliebte Sprossenfenster mit nostalgischem Charme beeinflusst die Architektur bis heute. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts konnte dünnes Flachglas industriell hergestellt werden, die Preise fielen rasant, das Fenster demokratisierte sich und wurde in Wolkenkratzern so unendlich groß wie Lebensträume der Siedler in den USA.