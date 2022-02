Fehlender Wohnraum : Wie man ein Ein- in ein Mehrfamilienhaus verwandelt

Gewachsene Einfamilienhausgebiete verändern ihr Gesicht normalerweise nur langsam: Das Eckhaus bekommt einen Anstrich, die Doppelhäuser gegenüber ein neues Dach und der Bungalow einen neuen Eigentümer – und schon sind wieder zehn Jahre vergangen.

Doch seitdem die Bodenpreise in den Ballungsräumen in schwindelerregende Höhen gestiegen sind, ist es auch in diesen gediegenen Siedlungen mit der Ruhe vorbei. Wenn ein in die Jahre gekommenes Haus auf teurem Grund zum Verkauf steht, zieht immer seltener eine junge Familie ein, die das alte Gebäude in Eigenregie saniert. Stattdessen kommen Investoren zum Zug, die das Einfamilienhaus abreißen und teure Eigentumswohnungen auf das Grundstück bauen. Was Stadtplaner vielerorts als Nachverdichtung schätzen und Behörden entsprechend genehmigen, erzeugt bei den Nachbarn Unmut – vor allem, da sich der Wandel häufig rasend schnell vollzieht.