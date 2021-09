Kühlschrank im Untergrund : Wie man einen Erdkeller anlegt

Unsere Kühlschränke werden größer und größer, aber trotz kühn klingender Funktionen wie perfect fresh, active ionizer oder moistbalance crisper können die Edelstahlkisten eines auch im 21. Jahrhundert noch nicht: Obst und Gemüse über Monate frisch und appetitlich halten. Unsere Vorfahren waren da schon weiter. Sie nutzten die temperaturausgleichende und feuchtigkeitsregulierende Wirkung des Erdreichs und legten unterirdische Vorratsräume an, sogenannte Erdkeller. Auch die Untergeschosse vieler Häuser hatten früher gute Lagerkeller.

Noch unsere Großeltern wussten, dass Kartoffeln, Kohlköpfe und Äpfel in solchen unterirdischen Räumen fast den ganzen Winter lang überdauern können. Rote Bete und Karotten vergruben sie in Kisten mit feuchtem Sand und auch eingemachte Gurken, Birnen und Pflaumen lagerten am besten in der feuchtkühlen Dunkelheit. Ähnlich funktionierten Eiskeller, in denen sich Natureis von Seen oder Flüssen über Monate hielt – vorausgesetzt, es wurde richtig eingelagert und isoliert. Erdkeller anzulegen war pure Notwendigkeit in einer Zeit, in der nicht das ganze Jahr über frische Lebensmittel aus der ganzen Welt importiert werden konnten.