Baumaterial : Sperrholz im Hurrikangebiet

Dorian hat die Hurrikansaison eingeleitet und Teile der Bahamas verwüstet. Die Gouverneure der amerikanischen Küstenstaaten von Florida bis Virginia riefen den Notstand aus. Eine gewisse Routine ist dabei. Schließlich produziert die typische Hurrikansaison zwölf Stürme, die eigene Namen bekommen, weil sie stark genug sind. Im Durchschnitt werden sechs davon zu Hurrikanen mit 120 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit und mehr. Wenn die Stürme kommen, wechselt die südöstliche Atlantikküste in den Krisenmodus. CNN findet dann kurz zu alter Stärke, schickt seine Reporter auf die Hafenpiers, lässt sie vom Wind zerzausen, von der Gischt durchnässen und hastig-drängend erzählen, was an schlimmen Entwicklungen noch dräut. Politiker feiern die Einsatzkräfte, Journalisten graben die kleinen Wunder und die großen Geschichten von Selbstlosigkeit und Heldenmut aus. Amerika verfolgt die Ereignisse gebannt über vielfältige Medien und sendet Gebete. In der Krise kommt das Land zusammen.

Amerikaner sind gut darin, Katastrophen zu bekämpfen. Sie sind weniger gut darin, Katastrophen zu vermeiden. Seitdem Harvey den Großraum Houston heimgesucht hat, weiß man, dass viele Häuser auf Grundstücken stehen, die binnen 30 Jahren, der klassischen Hypotheken-Darlehen-Laufzeit, mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent überflutet werden. Das ließen sich Niederländer (und Deutsche) nicht bieten. Hollands Deiche halten mindestens bei sogenannten Jahrtausendfluten. In vielen Regionen ist der Standard, verglichen mit Amerika, um ein Vielfaches höher.