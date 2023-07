Die Tesla-Fabrik in Grünheide ist in irrer Geschwindigkeit entstanden. Der Bauunternehmer Jan-Hendrik Goldbeck hat einen Teil des Werks errichtet. Ein Gespräch darüber, welche Lehren sich aus diesem Bauprojekt ziehen lassen.

Sie haben das Werk des Elektroautoherstellers Tesla in Grünheide mitgebaut. Wie schnell ging es dort voran?

Wir haben einen Teil für die erste Fabrik von Tesla dort gebaut. Das war definitiv eine Herausforderung: ganz schnell und ganz viel. Die Erwartung des Kunden war eine rasante Geschwindigkeit. Am Ende hat Tesla-Chef Elon Musk die vorgegebenen Ziele nicht erreicht. Aber er hat so verrückte Ziele genannt, dass alle beim Versuch etwas geschaffen haben, was in der Kürze der Zeit für den deutschen Markt dennoch einzigartig gewesen ist – und das war ja seine Absicht.