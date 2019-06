F.A.Z. exklusiv : Kommt die Baupflicht bald in ganz Deutschland?

Mehr Bauland für neue Wohnungen schaffen: Das war das Ziel der Baulandkommission von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Im vergangenen September, nach dem Wohngipfel der Bundesregierung, wurde die Kommission ins Leben gerufen, an diesem Montag wollen die mehr als 30 Mitglieder in ihrer letzten Sitzung gemeinsame Empfehlungen verabschieden. Eine Liste mit Grundstücken, die nun zügig mit Wohnungen bebaut werden sollen, wird darin zwar nicht enthalten sein, aber einige interessante Gesetzesänderungen, die vor allem Eigentümer unbebauter Grundstücke betreffen.

So findet sich in dem achtseitigen Abschlusspapier, dessen Entwurf der F.A.Z. vorliegt, der Satz: „Die Baulandkommission empfiehlt, den Kommunen im Rahmen einer BauGB-Novelle die Anwendung des Baugebots zu erleichtern, um zielgerichtet auf die Schließung von Baulücken zugunsten des Wohnungsbaus hinzuwirken.“ Mit diesem „Baugebot“ hat zuletzt der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) für Schlagzeilen gesorgt. Er will Grundstückseignern eine Frist setzen, innerhalb der sie ihre Grundstücke entweder selbst bebauen oder an Bauwillige verkaufen sollen. Andernfalls könne ein Enteignungsverfahren eingeleitet werden.

Palmer argumentiert dabei mit Verweis auf den Paragrafen 176 des Baugesetzbuchs, von dem bislang aber wegen der hohen rechtlichen Hürden nur wenige Kommunen Gebrauch machen. Auch der Grünen-Chef Robert Habeck ist für ein solches Vorgehen, um die Wohnungsnot in den Ballungszentren zu lindern. Nun wird die Verschärfung des Baugebots – andere nennen es auch Baupflicht – offenbar mehrheitsfähig.

Wohnungsbau kommt nur schleppend voran

Ein weiteres Detail, das für Diskussionen sorgen dürfte: Die Baulandkommission will den Zeitraum verlängern, in dem die Kommunen von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen können. Statt wie bislang zwei soll dies künftig drei Monate möglich sein. Mit dem Vorkaufsrecht können Städte bei Immobiliengeschäften einschreiten, zum Beispiel, wenn sie befürchten, dass nach dem Verkauf eines Mehrfamilienhauses die Mieten steigen und Menschen mit geringen Einkommen verdrängt werden. Besonders rege davon Gebrauch macht Florian Schmidt, der Baustadtrat des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, auch er von den Grünen. Mehr als 1000 Wohnungen hat Schmidt dort schon angekauft und sich so zum Feind der Immobilienbranche gemacht.

Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) sieht darin einen gravierenden Eingriff in die Rechte von Immobilieneigentümern. Der Verband argumentiert schon seit längerem, das Vorkaufsrecht sei ein für die Steuerzahler teures Instrument, das keine neuen Wohnungen schaffe. Stattdessen erhöhe es die Unsicherheit für Immobilienunternehmen und wirke abschreckend auf Investoren.

Ansonsten finden sich in dem Papier der Baulandkommission noch jede Menge allgemeine Absichtserklärungen, wie es sie schon häufiger zum Thema Neubau gab, etwa diese: „Die Baulandkommission empfiehlt Bund, Ländern und Kommunen, eigene Liegenschaften vergünstigt für bezahlbaren Wohnungsbau bereitzustellen.“

Die große Koalition hatte sich zum Ziel gesetzt, dass bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 rund 1,5 Millionen neue Wohnungen entstehen sollen. Im vergangenen Jahr wurden allerdings noch nicht einmal 300.000 fertig. Als einer der Gründe gilt das knappe Bauland. Viele Städte haben in den vergangenen Jahrzehnten sowohl unbebaute Grundstücke als auch Wohnungsbestände verkauft, nicht zuletzt, um ihre Haushalte zu sanieren.