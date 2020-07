Baukindergeld : (Fast) nur Eigenheime werden gefördert

Insolvenz von Karstadt-Kaufhof : „Wir sind keine Ramschware!“

„Wir sind keine Ramschware“, so steht es auf dem Transparent vieler bangenden Karstadt-Sport-Mitarbeiter in Berlin. Am Donnerstag demonstrierten sie für den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze in ganz Deutschland, die durch die Insolvenz der Firma.