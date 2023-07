Von Abwechslung keine Spur: In neuen Quartieren wie dem Europaviertel in Frankfurt steht Klotz an Klotz. Bild: Lucas Bäuml

Frau Vollmer, warum spielt der Raum für die geistige und körperliche Gesundheit eine so zentrale Rolle?

Anne-Christin Sievers Redakteurin im Ressort „Wohnen“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Wir verbringen in den westlichen Industriegesellschaften etwa 90 Prozent der Lebenszeit in geschlossenen Räumen, davon rund 65 Prozent in privaten Häusern und Wohnungen. Schon allein deshalb üben sie großen Einfluss auf uns aus. Der Raum stellt in unserer frühsten Erfahrung eine zweite Schutzhülle dar, die den Körper umgibt – etwa als Baby im Mutterleib. Mit zunehmender Selbständigkeit dehnen wir den Raum aus, gehen neugierig in die Welt hinaus. Im öffentlichen Raum suchen wir nach Gestaltungsfreiheit, nach Kontakt, nach Entfaltung. Aber die Sehnsucht nach etwas Schützendem bleibt. Das suchen wir ein Leben lang in Räumen, in denen wir uns länger aufhalten.