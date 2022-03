Ressource statt Abfall : Den Dingen ein zweites Leben geben

Auch wenn eine vollständige Kreislaufwirtschaft weit entfernt und es unrealistisch ist, Müll komplett zu vermeiden – das Potential, im Alltag Abfall zu reduzieren, ist immens. Dass das dringend notwendig ist, sagen längst nicht nur Umweltschutzorganisationen, sondern auch Politik und Wirtschaft. Über zwei Milliarden Tonnen Hausmüll, schätzt die Weltbank, produziert die Weltbevölkerung jedes Jahr, mindestens ein Drittel davon wird nicht nachhaltig entsorgt; Tendenz steigend.

Ursache für die wachsenden Plastikmüllberge ist auch das Konsumverhalten, und gerade da setzt in den vergangenen Jahren die „Zero Waste“-Bewegung an. Initiativen wie die Onlineplattform Utopia oder die Lebensmittelretter Too Good To Go ebenso wie eine Armada von Influencern wie Milena Glimbovski, Laura Mitulla oder Shia Su mit ihrem Blog Wasteland Rebel geben praktische Tipps, wie ein nachhaltiges Leben zu Hause ohne Plastik gelingen kann.