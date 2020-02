Design-Ausstellung : Wohn mal anders

Zimmer, Küche, Bad: Wohnen ist meist eine konservative Angelegenheit. Die neue Ausstellung im Vitra Design Museum in Weil am Rhein zeigt visionäre Ausnahmen und Wohnräume, die gestaltet sind wie Kunstwerke.

Das neu gestaltete Haus von Kim Kardashian und Kanye West in Los Angeles sorgt für Aufregung in der einrichtungsaffinen Internet-Gemeinde. Mit Social-Media-Posts und Homestories in Online-Magazinen gewährt das Promipaar Einblicke in sein erwartbar großzügiges Zuhause. Überraschen mag dagegen, dass die Celebrities mit ihren vier Kindern in strahlend-hellen, spartanisch möblierten Räumen leben. Für dieses vermeintlich minimale, aber in Wahrheit maximal aufwendige Interieur verpflichteten sie niemand Geringeres als den belgischen Interior-Guru Axel Vervoordt, von Kanye kumpelhaft „Axel“ genannt. Mithelfen durften die ebenso bekannten Fachkräfte Claudio Silvestrin und Vincent van Duysen. Die Welt weiß nun, dass Kanye für dieses eine Vintage-Sofa von Jean Royère seinen Maybach verkauft hat. Und Kim führt per Smartphone-Video bereitwillig vor, dass die scheinbar dysfunktionalen Waschbecken im Masterbad sehr wohl funktionieren.

Der Hype um das Haus spiegelt die gegenwärtige Konjunktur des Themas Wohnen in den sozialen Medien – vor allem auf Instagram, wo manche Menschen mit Fotos ihrer lichtdurchfluteten Altbauwohnung Zehntausende Follower anziehen. „Man könnte annehmen, wenn wir als Gesellschaft mobiler, individualistischer und digitalisierter werden, dass das Zuhause als Konzept oder tatsächlicher Ort nicht so wichtig oder notwendig wäre“, sagt Oona Horx-Strathern, Trendforscherin und Autorin des „Home Report 2020“, „aber interessanterweise können wir das Gegenteil beobachten.“

In psychologischer Hinsicht etwa bleibt demnach das Zuhause weiterhin ein Ausdruck von Identität. „Man kann sagen, das Zuhause ist immer noch wichtig, denn es erinnert uns daran, wer wir eigentlich sind“, schlussfolgert die Trendforscherin. Im Falle von Kim und Kanye lautet die Identitätsbotschaft wohl: „Wir sind zwar reich, aber wir haben einen viel zu guten Geschmack, um zu Hause billig herumzuprotzen.“

Bei aller Präsenz des Themas Wohnen: „Es gibt nur wenig ernsthaften Diskurs darüber“, sagt Mateo Kries, Direktor des Vitra Design Museums in Weil am Rhein. Zwar werden Hunderte von Coffeetable-Büchern veröffentlicht, aber kaum seriös recherchierte Publikationen, die der Bedeutung des Themas gerecht würden.

Diese Diagnose hat das Team um Kries als Auftrag begriffen: Mit der nun eröffneten Ausstellung „Home Stories. 100 Jahre, 20 visionäre Interieurs“ will das Museum „die Forschung und Diskussion über die Räume, in denen wir leben, neu starten“, hat Kries das Ziel auf der Pressekonferenz zur Eröffnung beschrieben. Weil sich Architektur eins-zu-eins allerdings kaum ausstellen lässt, vermittelt die Schau ihren Gegenstand mittels Fotos und Filmen, mit Modellen, Plänen, Moodboards und Möbelstücken. Lediglich Verner Pantons berühmte Wohnlandschaft Visiona 2 und ein Hexacube, ein wohnwagenartiges Modul von Georges Candilis und Anja Blomstedt, stehen zur unmittelbaren Raumerfahrung bereit.

Über die Bedeutung des Themas besteht – trotz des zuletzt flachen Diskursniveaus – kein Zweifel: Das Zuhause mag zwar privat sein, aber es ist keineswegs eine Privatangelegenheit. Auch wenn wir an unserem Rückzugsort Veränderungen oft nicht sehr schätzen, steht das Wohnen doch unter dem Druck, sich gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Prozessen anzupassen. Kries nennt exemplarisch den Kampf um bezahlbaren Wohnraum, Fragen der Nachhaltigkeit und die „Versprechen und Herausforderungen der digitalen Welt“. Projekte aus den vergangenen Jahren, etwa Arno Brandlhubers Wochenend- und Atelierhaus „Antivilla“ bei Potsdam oder das Gemeinschaftsprojekt „Granby Four Street“ in Liverpool vom Architekturkollektiv Assemble, stehen in „Home Stories“ für diese Herausforderungen der Gegenwart.

Der Blick zurück bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts offenbart weitere Momente, in denen Konventionen des Wohnens überwunden und neue Ideen in den Wohnraum Einzug hielten. So ist Kurator Jochen Eisenbrand in den umstürzlerischen Sechzigern und Siebzigern fündig geworden: Der französische Architekt Claude Parent hatte offensichtlich den rechten Winkel satt und entwickelte gemeinsam mit dem Philosophen Paul Virilio die Idee einer „architecture oblique“, einer schrägen Architektur, was sie durchaus ganz wörtlich meinten.