Ausbau der Sonnenenergie : Wie Gemeinden Solardächer verhindern

Auf dem Dach lässt sich er­blicken, wie weit die Energiewende vorankommt. An zahlreichen Orten glitzern hoch oben Photovoltaikanlagen im Sonnenlicht: So erzeugt der Hausbesitzer umweltfreundlich Strom und macht sich zumindest zum Teil unabhängig von oft teuren Lieferverträgen. Durch die steigenden Energiepreise lohnt sich eine eigene Anlage auf dem Dach immer mehr. Doch zu oft stehen dem Ausbau des Ökostroms der Denkmalschutz oder andere Vorgaben der Gemeinde im Weg. Kommunale Bauvorschriften verhindern immer wieder, dass eine Solaranlage ins vorgegebene Ortsbild passt und dann eben nicht wie eigentlich vorgesehen installiert werden kann.

Wie weit tatsächlich die Regeln der Ge­meinden die Energiewende an diesem Punkt hintertreiben, haben mehrere Ökonomen gerade untersucht. Stefano Carat­tini, Béla Figge und Alexander Gordan von der Georgia-State-University im amerikanischen Atlanta sowie der Bochumer Professor Andreas Löschel zeigen, dass viele Gemeinden Bauvorschriften erlassen haben, welche die Installation von Photovoltaikanlagen beschränken. Ihr Arbeitspapier „Codes and the Adoption of Solar Photovoltaics“ ist im Oktober an der London School of Economics und als CESifo-Working-Paper erschienen. Das Ergebnis: Gemeinden mit strengeren Regeln weisen 10 Prozent weniger Solarstromleistung auf als andere Gemeinden in Deutschland.