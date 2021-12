Kein Produkt von der Stange : Auf Einkaufstour in einem von Deutschlands Musterhausparks

Sind Sie auf der Suche nach einem neuen Haus? In 18 großen Musterhausparks können Sie in Deutschland auf Shoppingtour gehen. Unser Autor hat sich vor Ort umgeschaut.

Junge Paare schlendern gemütlich zwischen den Einfamilienhäusern hin und her. Sie bleiben vor dem ein oder anderen Haus stehen und schauen sich konzentriert die Besonderheiten an. Sie gehen nicht in einem Neubaugebiet spazieren, sondern sind als Besucher der ältesten deutschen Fertighausausstellung Eigenheim und Garten in Fellbach bei Stuttgart unterwegs. Entlang sauber angelegter Vorgärten und Wege und vorbei an akkurat geputzten Fenstern haben die Besucher seit fünf Jahrzehnten die Qual der Wahl, um aus den 58 Musterhäusern von 50 Herstellern ihr passendes künftiges Eigenheim zu finden.

Rund 60.000 Besucher finden den Weg jährlich nach Fellbach in die Ausstellung am Rande eines Industriegebiets, wie eine Sprecherin mitteilt. Das Publikum in Fellbach sei breit gefächert: „Von der jungen Familie bis hin zu Best Agern, die ein zweites Mal bauen möchten.“ Rund 60 Prozent der Besucher geben an, in den nächsten zwei Jahren bauen zu wollen. Bei einigen gehe es aber auch nur um Inspiration für Einrichtung oder Renovierung. Die Preisspanne ist erheblich. Ab Oberkante Keller oder Bodenplatte beginnen preisgünstige Ausbauhäuser bei etwa 100.000 bis 120.000 Euro, so die Sprecherin weiter.