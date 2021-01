Tisch zum Falten



Noch studieren Alissa Arends, Leon Bucher und Yelim Kim an der Bauhaus- Universität in Weimar. Doch schon ist ein erster gemeinsamer Entwurf als Produkt erschienen, das von Müller Möbelwerkstätten in Bockhorn in Friesland hergestellt wird. Ihr Tisch Fold It lässt sich mit wenigen Handgriffen aufbauen und auch wieder zusammenklappen. Das faltbare Gestell ist aus Aluminium und pulverbeschichtet (Gelb, Weiß, Schwarz oder Sonderfarben sind möglich), die Platte 25 Millimeter dick. Trotz seiner asymmetrischen Gestellform ist der Entwurf ausreichend stabil, so dass man problemlos auf dem Tisch sogar sitzen kann.