Astern : Das sind die Stars im Herbstgarten

Aktualisiert am

Astern sind Universalisten. Im Garten machen sie fast überall eine gute Figur. Ein Privatgarten in Brandenburg zeigt, wie groß die Vielfalt ist.

Astern verzaubern mit hauchzarten Sternblüten in überschäumender Fülle. Bild: Marion Nickig

Der Name ist Programm: ’Purple Dome‘ ist eine der prächtigsten Astern mit strahlend purpurvioletten Blütenkränzen um knöpfchengroße gelbe Körbchen mittendrin. Kann es einen herbstlichen Garten ohne den Klassiker Astern geben? Nein! Denn im Gegensatz zu den knallbunten Dahlien verzaubern Astern mit ihren hauchzarten Sternblüten in überschäumender Fülle und eher sanften, nostalgischen Farben. Vor allem die magische Farbe Blau in unzähligen Nuancen bis hin zu Violett, Purpur und Rosa kennzeichnet die späte Schönheit.

Dem fragilen Charme der Astern ist auch Christian Höhne verfallen. In seinem Garten im brandenburgischen Dörfchen Wiesenburg ziehen sich Herbstastern als opulent blühende niedrige und hohe Tuffs quer durch den von den Großeltern geerbten Garten. Auf 5000 Quadratmetern lebt der Enddreißiger seine Leidenschaft für unzählige Pflanzen aus, die Aster zählt zu den Lieblingen. Beim Streifzug durch diverse grüne Zimmer stellt Höhne seine blühenden Schätze vor. Dem Laien erscheinen viele auf den ersten Blick gleich, sind doch alle blau, alle violett, alle rosa. Doch Höhne kennt die winzigsten Differenzen im Detail. Da ist die Glattblatt-Aster ’Treffpunkt‘ in zartestem Blauviolett, mit einem feinen „Kranz der Zungenblüten um das gelbe Staubgefäß, das später lila wird“, nennt Höhne ein weiteres Charakteristikum. Daneben prangt die Raublatt-Aster ’Septemberrubin‘, fast anderthalb Meter hoch.

„Halten Sie mal die Nase rein, die duftet sogar“, schwärmt Höhne vor dem mit rubinroten Blüten übersäten aufrechten Busch. Die Sorte braucht viel Sonne, dafür wenig Wasser. Als passenden farblichen Begleiter pflanzte er dazu die Fetthenne ’Herbstfreude‘. Daneben funkelt die kleinblütige Amethyst-Aster ’Herbstleuchten‘ in Purpurrot, „herrliche Farbe, muss man haben, auch wenn sie leider nicht standfest ist“. Besonders verliebt ist der Astern-Fan in alle geheimnisvollen Varianten von Blau, besonders in das der Glattblatt-Aster ’Marie Ballard‘.

Mit voluminösen Horsten macht die Glattblatt-Aster ’Vasterival‘ – der Name ist eine Hommage an den legendären Garten in der Normandie – auf sich aufmerksam. „Sie hat wolkige, riesige Blütenstände, aber wuchert auch sehr, wie viele Astern“, sagt Höhne. Dagegen hilft nur beherztes Auslichten. Der ’Vasterival‘ hat er hohe Gräser als luftig sich wiegende Partner zugesellt. Dafür wählte er drei Sorten Chinaschilf (Miscanthus sinensis): ’Veitshöchheim‘ – „nicht sehr standfest, aber tolle goldgelbe Färbung“ –, ’Makramee‘ mit markanten rostrot gewellten Blüten sowie ’Haiku‘ mit silbrigweißen Blüten. Um das Arrangement zu vervollkommnen, lockt zwischen den Gräsern noch die Glattblatt-Aster ’Karminkuppel‘. „Die ist schlicht unverwechselbar mit ihrem erst strahlenden, dann sanfteren Purpurrosa!“