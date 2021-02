Der Neubau bildet dazu einen bewussten Kontrast. Die neunzig Quadratmeter große, zum Garten komplett verglaste Wohnhalle vermittelt genau das offene Raumgefühl, das die Bauherren im Altbau vermisst haben. Der neue Wohn-, Koch- und Essbereich bildet nicht nur den Lebensmittelpunkt der Familie. Vor allem hat sich durch den Anbau an das alte Esszimmer das Haus zum Garten geöffnet. „Im Sommer kann man alles aufmachen und wirklich im Grünen wohnen“, sagt Bonauer. Um stützenfrei bauen und die Gartenfront komplett öffnen zu können, wurde der Anbau massiv ausgeführt.

Dem Architekten war beim Entwurf wichtig, dass der Neubau dem Altbau gleichwertig gegenübertritt und nicht bloß „drangebastelt“ aussieht. „Beim Anbauen wird oft der Altbau vergessen. Man muss von Beginn an eine Gesamtvision für das Projekt entwickeln“, sagt Bonauer. Am Wannsee entschied man sich für einen eigenständigen Baukörper, der sich bewusst vom Bestand abhebt: Der weiß verputzten, fast hundert Jahre alten Kaffeemühle mit ihrem historischen Charme wurde eine moderne, mit Holz verkleidete Wohnhalle an die Seite gestellt. Es sind vor allem auch die Materialien, die Neu und Alt verbinden. So spiegeln sich die Holzböden des Altbaus in den Holzeinbauten im Neubau, und die steinernen Wände der Kaffeemühle finden ihre moderne Entsprechung in Wänden und Decken aus Sichtbeton. Auch der historische Terrazzoboden taucht in einer zeitgemäßen Version im Neubau wieder auf. Sanierung und Anbau haben rund 400.000 Euro gekostet – eine stolze Summe, aber deutlich weniger, als ein kompletter Neubau gekostet hätte, ist der Architekt überzeugt.