Elotrans : Hype um Anti-Kater-Mittel

Gestern gings noch: Nach einer durchzechten Nacht setzen gerade Jüngere auf Elektrolyte durch Mittel wie Elotrans – den Tipps in sozialen Netzwerken sei Dank. Bild: Paul Bradbury/Caia Image/F1onlin

Es sind die im Moment meistnachgefragten Mittel in Apotheken: Anti-Durchfallmedi­ka­mente. Sie heißen Elotrans oder Oralpädon. In diesem Sommer gingen viermal mehr Suchanfragen auf Google nach solchen Präparaten ein als vergangenes Jahr. Woher kommt dieser Hype? Ist Deutschland etwa großflächig an Durchfall erkrankt? Mitnichten. Der Grund ist äußerst profan und hängt mit Influencern auf Tiktok und Instagram, lustigen Amazon-Bewertungen und durchzechten Nächten zusammen. Doch von vorn.

Johanna Kuroczik Redakteurin im Ressort „Wissenschaft" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Franz Nestler Redakteur in der Wirtschaft.

Elotrans ist eigentlich zur Behandlung von Durchfallerkrankungen gedacht. Hierbei scheidet der Körper zu viel Flüssigkeit aus, und auch Mineralstoffe wie Kalium, Natrium oder Chlorid. Es kann zu einem Ungleichgewicht der Blutsalze kommen, zu einer Elektrolyt-Verschiebung. „Die Basismaßnahme bei Durchfallerkrankung ist bevor man die Ursache kennt, diese Elektrolyte und den Flüssigkeitsverlust wieder auszugleichen“, sagt Professorin Elke Roeb, Gastroenterologin an der Universitätsklinikum Gießen und Marburg und Herausgeberind es Buchs „Leitsymptom Diarrhö“.