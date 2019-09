Indiens Zukunftspläne : Modis Traumfabrik

In Manesar herrscht Sorge, bei manchen Angst. In guten Jahren brummt es in dieser Vorstadt Delhis, ist sie ein Wachstumsmotor der modernen Wirtschaft, die Indien sein will. Maruti Suzuki, der größte Automobilhersteller des Subkontinents, lässt hier arbeiten und hat eine Teststrecke. Nebenan sitzt Honda, dazu Zulieferer, Schmieden, Lackierereien. Wer vom Land kam und Arbeit suchte, der hatte in Manesar gute Chancen, sich nach oben zu ackern. Vom Träger für ein paar Rupien bis zum Zeitarbeiter in einer der riesigen Werkshallen mit einem Einkommen von 10.000 Rupien (126 Euro) im Monat. Die neue Mittelschicht, Zehntausende von Ingenieuren der indischen Hochschulen fanden hier ihre erste Stelle. In Manesar schlug das Herz des indischen Aufschwungs.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.

Nun aber spürt der Standort den Kaufstreik der Inder. Im Juli lag der Autoabsatz mit nur noch 200.000 Einheiten satte 31 Prozent unter dem Vorjahreswert. Nur im Jahr 2000 war der Rückgang mit 35 Prozent noch brutaler. In den Werken wird es ruhig. Aber nicht nur dort. Schließlich steht der Fahrzeugsektor für knapp die Hälfte der Leistung der herstellenden Industrie.