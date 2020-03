Mangel an Direktoren : Schulleiter? Kein Interesse!

In Deutschland fehlen nicht nur Lehrer, sondern auch 1000 Direktoren. Es trifft vor allem Grundschulen in Brennpunkten. Doch Geld allein hilft nicht weiter.

Astrid-Sabine Busse ist Grundschulrektorin in Berlin-Neukölln. Sie ist es gerne, und das seit 28 Jahren. „Die Leiterin einer Schule kann mehr bewegen als eine einzelne Lehrkraft“, sagt Busse. Warum sich Lehrkräfte für die Leitung einer Schule interessieren, weiß Pierre Tulowitzki, Professor für Bildungsmanagement und Schulentwicklung. „Sie wollen Ideen entwickeln und erproben und eigene Entscheidungen treffen“, sagt der Deutsche, der an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Windisch forscht. „Aber auch die größere Verantwortung, der Abwechslungsreichtum und die Möglichkeit, für das Wohl der Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte zu sorgen, sind wichtige Motive.“ Und in der Tat: Die Leitung ist für den Erfolg einer Schule zentral. Fehle sie, dann werde das schnell zu einem „Riesenproblem und einer Belastung im Kollegium, denn eine gute Leitung kann viel kompensieren“, sagt Tulowitzki.

Immer mehr deutsche Schulen sehen sich genau damit konfrontiert: Sie stehen ohne Direktor da. Rund 40.000 Schulen gibt es hierzulande. „Mindestens 1000 Schulleiterstellen sind nicht besetzt“, sagt Gudrun Wolters-Vogeler, Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverband Deutschlands. Hinzu kämen ausgeschriebene Stellen, die nur kommissarisch besetzt seien. Außerdem leite so mancher Direktor zwei Schulen. „Besonders betroffen vom Direktorenmangel sind die Grundschulen, vor allem wenn sie sich auf dem Land oder im sozialen Brennpunkt befinden“, berichtet Wolters-Vogeler über ein Muster, das man vom Lehrermangel kennt. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel waren zum Schuljahresbeginn 457 Schulleiterposten nicht besetzt, davon 250 an Grundschulen, wie es aus dem Schulministerium heißt. Knapp jede zehnte Grundschule war betroffen. In Baden-Württemberg waren 250 Posten offen, davon mehr als 150 an Grundschulen (6,5 Prozent).