VW im Wandel : Wo die Risiken für Volkswagen lauern

Die Börse fasst Vertrauen in die Zukunft von VW. Die Transformation aber ist längst nicht beendet. Und Konzernchef Diess steckt in der China-Falle.

Zukunft und Vergangenheit liegen für Volkswagen noch immer eng beieinander. Mit dem aufwendig beworbenen Auslieferungsstart des neuen Modells ID.4 hat für Europas größten Autohersteller der Härtetest begonnen, ob sich mit vollelektrischen Fahrzeugen annähernd so viel verdienen lässt wie mit Verbrennerautos. Die Börse schöpft zunehmend Vertrauen in die Pläne von Konzernchef Herbert Diess und hievt die Aktie in neue Höhen: VW hat sogar den Softwarehersteller SAP als wertvollsten Dax-Konzern abgelöst.

Den Betrug endlich abhaken können

Fast gleichzeitig gaben die Wolfsburger bekannt, dass sie im Zuge des Diesel-Skandals Schadenersatz von ihrem früheren Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn sowie dem ehemaligen Audi-Chef Rupert Stadler verlangen werden. Nicht, dass ein Regress in Höhe von ein paar Millionen Euro in den Wolfsburger Dimensionen irgendeine Rolle spielte. Es geht um rechtliche Pflichten im Sinne der Eigentümer und darum, einen sichtbaren Schritt zu gehen bei der Bewältigung dieses skrupellosen Betrugs, den sie nur allzu gerne hinter sich lassen würden.

Denn der Konzern mit seinen rund 660.000 Mitarbeitern steckt in einer gewaltigen Transformation, deren Ausgang trotz der jüngsten Fortschritte längst nicht ausgemacht ist. Es geht um die Frage, ob Volkswagen auch in der von E-Mobilität und Digitalisierung geprägten neuen Autowelt eine dominante Rolle spielen kann oder ob sich die Kräfteverhältnisse maßgeblich verschieben. Von der Antwort hängt nicht nur die Zukunft des Konzerns ab – sie stellt auch wichtige Weichen für den Industriestandort Deutschland.

Diess untrennbar mit der Transformation verbunden

Auf den politischen Paradigmenwechsel infolge des Klimawandels hat Volkswagen so früh und radikal mit einer Elektrostrategie reagiert wie kein anderer arrivierter Hersteller. Mit seiner Unnachgiebigkeit trieb Vorstandschef Diess nicht nur einen Keil in die Branche, sondern weckte auch innerhalb der eigenen Belegschaft Ängste, man könne das Brot- und Buttergeschäft etwa mit dem Golf in den Sand setzen durch die Fixierung auf die Stromer. Persönliche Ungeduld mit dem Wolfsburger Apparat gepaart mit mangelndem diplomatischen Geschick hätten den Österreicher im vergangenen Jahr fast seinen Posten gekostet. Allein die Tatsache, dass Diess die Transformation des Autogiganten nahezu untrennbar mit seiner Person verbunden hat, bewahrte ihn vor dem Aus. Letztlich hat er aber trotz aller Querelen viele wichtige Positionen mit seinen Wunschkandidaten besetzen können.

Diesen Rückhalt hat er auch nötig, um das VW-Imperium zusammenzuhalten, dessen Zentrifugalkräfte seit jeher gewaltig sind. Gerade erst hat Diess in dieser Zeitung den offen artikulierten Gedankenspielen seitens des Porsche-Vorstands über einen Teilbörsengang des Sportwagenherstellers einen Riegel vorgeschoben. Denn er braucht die ertragsstarken Schwaben, um die gewaltigen Kosten für Elektromobilität und autonomes Fahren dauerhaft stemmen zu können.

Außerdem hat Diess die Logik der Plattformökonomie verinnerlicht, in der Größe, Marktmacht und Skalierbarkeit die entscheidenden Erfolgsfaktoren sind. Denn auch wenn die Öffentlichkeit zumeist auf Tesla schaut – wohl noch stärker muss die etablierte Autoindustrie den Einstieg von Technologiegiganten wie Apple oder Google fürchten. Die Partnersuche des finanziell omnipotenten iPhone-Konzerns elektrisiert die Branche wie die Börse schon seit Monaten.

Entscheidend für VW ist auch, wie es im wichtigsten Markt China weitergeht. Die Beziehungen Pekings zu Europa und Amerika spitzen sich wegen Menschenrechtsverletzungen und Einschränkungen von Demokratie und kritischer Öffentlichkeit zu. Der Druck auf westliche Konzernchefs wächst, sich zu positionieren. Andererseits straft Peking mittlerweile Kritiker offen ab. Bekleidungskonzerne wie H&M, Adidas, Nike oder Hugo Boss bekommen gerade den staatlich verordneten Kundenboykott zu spüren, nachdem sie sich einem Baumwoll-Bann angeschlossen hatten.

Auch VW-Chef Diess steckt in der China-Falle, und es steht viel auf dem Spiel: Peking könnte etwa bei missliebigem Verhalten die Möglichkeit kippen, die satten Gewinne einfach in die Heimat abführen zu dürfen. Die Folgen wären gravierend. Zudem arbeitet China in Schlüsselbereichen von der Chip-Branche bis zur Autoindustrie mit Hochdruck an der Autarkie. Gerade erst hat der Smartphone-Konzern Xiaomi angekündigt, Milliarden in ein Elektroauto zu stecken.

Nicht weniger Tempo, sondern noch mehr

Für den VW-Konzern bedeutet all das, dass es keinerlei Anlass gibt, die Schlagzahl für den Transformationsprozess zu senken. Im Gegenteil: Im Spannungsfeld zwischen ehrgeizigen Regulierern in Brüssel und Berlin, zunehmenden geopolitischen Spannungen, einem knallharten Ausleseprozess am Markt und anspruchsvollen Eignern und Mitarbeitern wird Diess sie sogar noch erhöhen müssen.