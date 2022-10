Folgen des Krieges : Putins Angriff reißt Osteuropa herunter

Wer in diesen Wochen den Osten Europas bereist, könnte glauben, dass es gar keine Krise gibt: Lange Lastwagen-Staus an den Grenzen, je weiter man nach Osten kommt, zeigen eine rege Handelstätigkeit, Schilder an Unternehmenstoren signalisieren Personalnot. Von Budapest bis Bukarest sind die Parkplätze der Shopping-Malls voll, die Herbstsonne lockt Müßiggänger nicht nur in Hermannstadt (Sibiu) in die Altstadt. Zuweilen ist es überhaupt schwer, in Restaurants einen freien Tisch zu bekommen. Allenfalls die hohen Benzinpreise, wenn sie nicht wie in Ungarn auf knapp 1,20 Euro gedeckelt sind, spiegeln die Turbulenzen auf den Weltmärkten wider.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien.



Tatsächlich ist die Lage im Osten der EU besser, als es nach dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine erwartet wurde. Die Osteuropabank (EBRD), die Weltbank oder soeben das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Auch der Ausblick hat eine ähnliche Tonalität. „Sollte Gas im Winter mancherorts rationiert werden müssen, könnten einzelne Länder in eine Rezession schlittern. Außerdem wissen wir nicht, was Herrn Putin noch alles einfällt. Der sich in Deutschland abzeichnende Wirtschaftseinbruch tut ein Übriges. Das Schlimmste steht Osteuropa wirtschaftlich also wohl noch bevor“, sagt WIIW-Direktor Mario Holzner. Dabei hat das Institut allein Russland oder die Ukraine im Blick.