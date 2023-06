Sind Märkte schlecht für wertgeleitete Entscheidungen der Menschen? Untergräbt der Wettbewerb die Moral? Darüber streiten Ökonomen seit Jahren. Und jetzt könnte es eine Antwort geben.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge









Der große Streit begann vor fast genau zehn Jahren. Damals rüttelte eine Studie im Wissenschaftsmagazin „Science“ die Ökonomie auf. Märkte würden die Moral untergraben, hieß es – ethische Werte litten, so beschrieben es Bonner Wissenschaftler nach einem Experiment, in dem Probanden Versuchsmäusen das Leben retten konnten oder eben nicht. Die Debatte rührt an den Kern des Fachs. Adam Smith, der im Juni 300 Jahre alt würde, war schließlich beides, nämlich Moralphilosoph und erster Volkswirt. Er hatte durchaus erkannt, dass in größeren Gesellschaften das Gewinnstreben zum Vorteil aller funktionieren kann – wenn es eben nicht übertrieben wird. Also diskutieren Ökonomen seit dem Mäuse-Experiment hin und her, machen Studien mit dem einen Ergebnis oder dem anderen. Dieses Vorgehen führt eine neue Studie ins Extrem, aber in ein gutes.