Wer gibt in einem Ökonomenforum sexistische und rassistische Kommentare ab? Die Spur führt in die besten Universitäten der Welt.

Wenn man sehen möchte, wo sich die Ökonomenzunft von ihrer schlechtesten Seite zeigt, muss man ein Internetforum mit dem Namen „Economics Job Market Rumors“ ansteuern. Dort tummeln sich Zehntausende Nutzer, mutmaßlich aus dem Dunstkreis der volkswirtschaftlichen Fakultäten, allesamt anonym, und unterhalten sich über ihre Disziplin. Wenn das gut läuft, bekommen junge Wissenschaftler dort nützliche Karrieretipps.

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Genau so findet sich dort aber eine Flut von toxischen Kommentaren übelster Sorte. „Die größte Gefahr für Amerika sind die Schwarzen“, heißt es dann etwa, oder: „Die durchschnittliche Frau hat ein 15 Prozent kleineres Gehirn als ein Mann.“ Oft richten sich die Kommentare auch persönlich gegen bestimmte Wissenschaftler, insbesondere Frauen und Minderheiten. Gelöscht werden diese Inhalte nicht, sie bleiben jahrelang online.

Viele Ökonomen sehen die schlimmsten Auswüchse des Forums als Zeichen eines systemischen Problems, als Spitze des Eisbergs in einer Disziplin, die immer noch wie wenige andere von weißen Männern dominiert wird. Andere argumentierten bisher, es sei nur eine kleine Minderheit von Doktoranden und Leuten außerhalb der Universitäten, die dort posten. Das Forum bekommt in der Fachwelt jedenfalls genug Aufmerksamkeit, dass sich die wichtigste amerikanische Ökonomenvereinigung genötigt sah, die „sexistischen, rassistischen, homophoben und antisemitischen Aussagen“ dort öffentlich zu verurteilen.

„Wir haben das in 15 Minuten erraten“

Jetzt zeigt sich: Der Schutz der Anonymität reicht offenbar nicht so weit, wie die Nutzer dachten. Mit einem neuen Forschungspapier sorgen die Ökonomen Florian Ederer, Paul Goldsmith-Pinkham und Kyle Jensen gerade für Aufsehen. Ihre Ergebnisse lassen ahnen, dass die toxischen Inhalte auf EJMR weit mehr als ein Randphänomen der Volkswirtschaftslehre sind. Der Rassismus und Sexismus kommt zum Teil direkt aus den besten Universitäten der Welt.

Mithilfe öffentlicher Daten und „einfacher Statistik“, wie Ederer bei einer Präsentation der Ergebnisse sagte, konnten die Forscher mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fast 50.000 IP-Adressen von EJMR-Nutzern identifizieren und sie Beiträgen auf der Seite zuordnen. Sie machten sich zunutze, dass die anonymen Nutzernamen von EJMR nach einem festen System vergeben wurden, das die möglichen IP-Adressen stark einschränkte. „Wir haben das in 15 Minuten erraten“, so Ederer. Dann brauchten die Forscher nur noch einen sehr schnellen Computer, der ausrechnete, welche IP-Adressen bei mehreren Beiträgen infrage kamen. So konnten sie die Zahl der möglichen IP-Adressen von über 65.000 auf eine einzige reduzieren.

Mit den Adressen konnten die Ökonomen zwar keine Personen identifizieren, wohl aber deren ungefähren Standort. Das Ergebnis: Die Beiträge kamen häufig aus Städten mit sehr guten Universitäten. Ganz vorne steht Chicago, gefolgt von Hongkong, New York, Cambridge (wo die Universitäten Harvard und MIT ansässig sind) und London. Wo sich IP-Adressen einem Universitätsnetzwerk zuordnen ließen, tauchen auf den vorderen Plätzen die Eliteunis Stanford, Columbia, Chicago und Berkeley auf.

Mehr zum Thema 1/

Die Studie räumt auch mit der Ausrede auf, dass sich Nutzer nur auf EJMR herumtreiben, ohne zur toxischen Kultur beizutragen. Im Durchschnitt seien 15 Prozent der Posts von einer IP-Adresse selbst toxisch, mehr als die Hälfte würden in Diskussionen gepostet, in denen andere sich toxisch verhalten. „Die Leute tolerieren diese Toxizität“, so Ederer.

Bemerkenswert ist die Studie der drei Ökonomen auch deshalb, weil sie zeigt, wie anfällig Anonymität im Internet ist. Das hat viel mit dem rasanten Anstieg der Rechenpower zu tun. Die MIT-Ökonomin Catherine Tucker wies in der Diskussion des Papiers genau darauf hin. Ein Computer, der verschlüsselte Daten auf diese Art entschlüsseln kann, habe 2005 noch über 25 Millionen Dollar gekostet. Bis 2015 war der Preis auf etwa 100.000 Dollar gefallen. Ederer und seine Kollegen hätten ein Gerät für weniger als 8000 Dollar benutzt. Zu sicher sollte sich also niemand mehr sein, dass anonyme Posts auch in Zukunft anonym bleiben.