Der Volkswirt : Soll der Staat die Mieten deckeln?

Rund die Hälfte der deutschen Haushalte wohnt zur Miete, in Großstädten wie Berlin sogar über 80 Prozent. Die allgemein als rasant eingeschätzte Entwicklung der Mieten ist von entsprechend großem öffentlichem Interesse. Allerdings sind die durchschnittlichen Mieten in Deutschland in den letzten 25 Jahren weniger stark gestiegen als die allgemeinen Kosten der Lebenshaltung. Dies zeigt die Grafik unten, in der beide Preisindizes für das Jahr 2015 auf 100 festgelegt werden. Man erkennt, dass im Zeitraum von 1996 bis 2015 die Wohnungsmieten sogar schwächer gestiegen sind als die allgemeinen Verbraucherpreise und nach 2015 etwa gleich stark. Dennoch liest man in der Presse immer häufiger von einer „Mietpreisexplosion“ oder sogar vom „Mietenwahnsinn“. Woran liegt das?

Dieses andere Bild ergibt sich auf dem Markt für die Vermietung freier Wohnungen, besonders in Großstädten wie Berlin und München: Dort sind die durchschnittlichen Mieten je Quadratmeter, die von den Vermietern in ihren Annoncen verlangt werden, zwischen 2010 und 2017 um mehr als ein Drittel gestiegen, in Berlin sogar um zwei Drittel (Grafik unten, rechter Teil). Die Preissteigerungen gehen vor allem auf eine steigende Nachfrage zurück, da es mehr und mehr gerade junge Menschen in die Großstädte zieht: Das hat mit dem Arbeitsmarkt, dem kulturellen Angebot und der klimaorientierten Verkehrspolitik zu tun. Das Immobilienangebot konnte dabei nicht im gleichen Maße ausgeweitet werden. Beschränkte Kapazitäten im Baugewerbe, zögerliche Ausweisung neuen Baulands sowie gestiegene Baukosten sind die Hauptursachen. Da die rechnerische Wohnfläche pro Kopf in Deutschland seit dem Jahr 2000 um 17 Prozent gewachsen war und im Jahr 2016 immerhin 46,3 Quadratmeter betrug, liegt kein absoluter Mangel an Wohnraum vor, sondern Angebot und Nachfrage klaffen in einzelnen regionalen Teilmärkten auseinander.