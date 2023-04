Daron Acemoglu sorgt sich um die Zukunft der Demokratie. Besonderen Kummer bereiten ihm die Wirkungen bedeutender Veränderungen der Lebensverhältnisse als Folge technischen Fortschritts. „Trotz ihrer weitreichenden Vorzüge wird die Demokratie in der nächsten Zeit nicht die Autokratie besiegen“, schreibt der Ökonom in einem aktuellen Beitrag. „In einem Zeitalter disruptiver Technologien, steigender Ungleichheiten und der Globalisierung dürfte der schmale Korridor, in dem demokratische Institutionen gedeihen können, noch enger werden. Demokratische Institutionen zu stützen wird daher noch größere Anstrengungen erfordern als in der Vergangenheit.“

Worüber sorgt sich Acemoglu? „Die Demokratie erfordert Arbeit, und die dafür notwendigen Prozesse werden immer umstritten bleiben. Demokratische Institutionen beschränken notwendigerweise die Macht von Eliten und Autokraten, die dem widersprechen werden“, gibt der Ökonom zu bedenken. „Regieren in einer Demokratie erfordert Kompromisse, was in Gesellschaften mit einem Erbe ethnischer oder religiöser Konflikte eine große Herausforderung sein kann.“ Auch benötige die Demokratie eine aktive und gut informierte Bürgerschaft. Doch diese Voraussetzung sei immer schwieriger zu erfüllen, wenn große Fernseh- und Social-Media-Kanäle routinemäßig Unwahrheiten verbreiteten und die Menschen ein bürgerschaftliches Engagement verweigerten.