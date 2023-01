Aktualisiert am

Hilfen in der Energiekrise : Die Gaspreisbremse wird günstiger

Als im September im Kanzleramt der „Doppelwumms“ entstand, herrschte in Berlin Alarmstimmung. Der europäische Großhandelspreis für Gas war Ende August auf mehr als 340 Euro je Megawattstunde gestiegen. Damit lag er mehr als viermal so hoch wie vor Beginn des Ukrainekrieges. Politiker befürchteten einen heißen Herbst mit Bürgerprotesten. So kam es zu dem 200 Milliarden Euro großen „Abwehrschirm“ und seinen Kernelementen: den Preisbremsen für Gas, Fernwärme und Strom.

Doch zumindest beim Gas hat sich die Lage entspannt. Die gut gefüllten Speicher und das milde Wetter ließen den Großhandelspreis vergangene Woche auf unter 70 Euro je Megawattstunde fallen. Zwar dauert es eine Weile, bis sich diese Entwicklung in den Endkundenpreisen niederschlägt. Doch auch hier geht es schon spürbar nach unten.

56 Milliarden Euro – aber wofür?

Wurden in Neuverträgen im September laut dem Vergleichsportal Verivox im Schnitt noch fast 22 Cent je Kilowattstunde aufgerufen, lag der Mittelwert im Dezember nur noch bei 16,4 Cent. Zuletzt stieg er zwar wieder etwas, aber wer die Preise vergleicht, findet etwa in Frankfurt Verträge zu 13,5 Cent je Kilowattstunde. Das kommt der Gaspreisbremse schon nahe. Die subventioniert den Gaspreis auf 12 Cent hinunter, für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs.

Nach Einschätzung von Veronika Grimm, Mitglied des Sachverständigenrats, könnte infolge der sinkenden Preise auch der Finanzbedarf aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) signifikant schrumpfen. „Wenn die Preise so niedrig bleiben, etwa weil es relativ warm bleibt und viel Gas gespart wird, dann dürfte deutlich weniger Geld für die staatlichen Kostenbremsen benötigt werden als im WSF eingeplant“, sagte Grimm der F.A.Z. Wie viel weniger, hänge von der weiteren Preisentwicklung ab. „Es könnte aber durchaus ein hoher einstelliger Milliardenbetrag sein“, schätzt Grimm. Versorger, die sich auf dem Spotmarkt eindecken, haben nun „Glück im Unglück“. Bei Anbietern, die in den vergangenen Monaten langfristige Verträge abgeschlossen haben, werden die Endkundenpreise aber noch längere Zeit hoch bleiben.

Die Gaspreisbremse spüren werden die Kunden erst im März. Dann sollen Versorger ihnen die staatlichen Zuschüsse gutschreiben – auch schon rückwirkend für die Monate Januar und Februar. Gültig ist sie erst mal nur für das Jahr 2023, im Gesetz ist aber eine Verlängerung bis zum 30. April 2024 angelegt. Das Wirtschaftsministerium rechnet für diese Zeit mit Gesamtausgaben von 56 Milliarden Euro inklusive der Fernwärme.

Wie diese Zahl zustande kam, von welchen durchschnittlichen Vertragspreisen man in Berlin in den Preisbremsenkalkulationen ausgegangen ist, sagt das Ministerium nicht. Nur so viel: „Zentrale Einflussgröße waren dabei die Terminmarktnotierungen für Strom und Erdgas aus dem Herbst 2022.“ Eine aktualisierte Mittelbedarfssimulation gebe es wegen des damit verbundenen Zeitaufwands bislang nicht, teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit. Mit umfassenden Minderbedarfen gegenüber der bisherigen Planung rechne man aber derzeit nicht.