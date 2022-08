SVR-Mitglied Malmendier : Neue Wirtschaftsweise sieht sich in „patriotischer Mission“

Ulrike Malmendier ist die erfolgreichste deutsche Ökonomin in Amerika. Im Interview erklärt sie, warum sie als „Wirtschaftsweise“ im Sachverständigenrat in ihre Heimat zurückkehrt – und warum krawallige Debatten auf Twitter nicht ihr Ding sind.

Frau Professor Malmendier, Olaf Scholz hat Ökonomen kürzlich abgekanzelt, Ifo-Forscher Andreas Peichl hat „keinen Bock mehr“ auf die Beratung dieser Politik. Warum werden Sie ausgerechnet jetzt Politikberaterin in Deutschland?

Das hätte ich meinen Klon vor ein paar Wochen auch gefragt. Aber ich habe seitdem viele Gespräche geführt, und gerade die aktuelle Situation in Deutschland ist der Grund, es zu machen.

Inwiefern?

Traditionell waren Spitzenforschung und Politikberatung in Deutschland getrennte Welten. In Amerika und anderen Ländern ist das anders. Akademische Stars gehen ohne Zögern für ein paar Jahre nach Washington, wenn die Regierung ruft. Inzwischen tut sich aber auch in Deutschland etwas. Andreas Peichl hat ja auch gesagt, dass in den Ministerien das Interesse sehr groß und die Zusammenarbeit gut ist. Das habe ich jetzt auch in vielen Gesprächen mit Ministerien und Kanzleramt gespürt. Da rennen wir offene Türen ein. Ich sehe im Moment die Riesenchance, dass wir Ökonomen uns, hoffentlich zum Wohle unseres Landes, besser in die Politikberatung einbringen können.

Das klingt ja fast nach einer patriotischen Mission.

Ich finde die Formulierung „patriotische Mission“ nicht unangebracht. Für US-Ökonomen gehört es einfach dazu, ihre Erkenntnisse in die Politik einzubringen. Das ist ein amerikanischer Patriotismus im besten Sinne. Da tut sich glücklicherweise hierzulande viel in der jüngeren Forschergeneration.

Die Bundesregierung hat den Sachverständigenrat, dem Sie beitreten, am langen Arm verhungern lassen. Der Posten von Lars Feld wurde lange nicht nachbesetzt, zuletzt gab es nur noch drei Mitglieder. Haben Sie die Sorge, dass der Rat in der Bedeutungslosigkeit verschwindet?

Erst mal sehe ich, dass es nach wie vor viel Interesse an dem Rat gibt und man automatisch mit einem Lautsprecher ausgestattet ist, auch wenn man noch gar nicht mit der Arbeit begonnen hat. So ganz weg vom Fenster ist er also nicht. Aber es ist schon so, dass die Situation viele Leute zum Nachdenken gebracht hat, ob die Institution so noch zeitgemäß ist oder ob sich der Rat verändern muss. Ganz ehrlich – das finde ich sehr gut.

Was muss sich ändern?

Platt gesagt, stelle ich mir weniger eine Arbeitsweise vor, bei der man oben auf dem Podium steht und der Öffentlichkeit und den Politikern verkündet, was gerade falsch läuft oder wie beim Gasembargo oder dem Mindestlohn entschieden werden muss. Wir sind am nützlichsten, wenn wir „mit im Raum sind“, dann also, wenn überlegt und gebrainstormt wird. Die Entscheidungen trifft die Politik, aber wir können mithelfen, dass die Entscheidungen effizient sind und bedacht wird, was sie für verschiedene Bevölkerungsgruppen bedeuten werden. Die aktuellen Ratsmitglieder Veronika Grimm, Monika Schnitzer und Achim Truger arbeiten schon stark in diese Richtung.

Passt das 500 Seiten starke Jahresgutachten im Herbst noch zu dieser Arbeitsweise?

Wenn wir diese Veränderung auch in das Formelle reinbringen könnten, wäre das sehr schön. Statt einmal im Jahr ein fettes Jahresgutachten zu schreiben, dessen Kapitel wegen der großen Krisen eventuell schon irrelevant sind, wäre es besser, zeitnah arbeiten zu können, wenn die Themen gesetzgeberisch aktuell werden. Aktueller also – und näher dran am Gehör der Politiker.

Ihr Spezialgebiet ist die Verhaltensökonomik. Sie erforschen, wie Menschen Entscheidungen treffen und welche Vorhersagen und Instrumente sich daraus entwickeln lassen. Was lässt sich daraus für eines der aktuell größten Probleme – die Inflation – ableiten?

Meine Arbeiten zur Inflation setzen alle an der Frage an, was es bei Menschen bewirkt, Krisen erlebt zu haben: Wie verändert das ihren Blick auf die Welt und ihre Erwartungen? Wie beeinflusst es finanzielle, berufliche und private Entscheidungen? Das ist neu in der Ökonomie. Traditionell wurde in Inflationsmodellen immer nur das Jetzt und die Zukunft beachtet, also beispielsweise Geschlecht, Bildungsstand und Gehaltsentwicklungen.