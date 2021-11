Aktualisiert am

„Dass die Renten so stark steigen, ist schwer zu vermitteln“

Wirtschaftsweise Schnitzer : „Dass die Renten so stark steigen, ist schwer zu vermitteln“

Frau Prof. Schnitzer, in diesem Jahr konnte sich der Rat gleich bei zwei Themen nicht auf eine gemeinsame Position einigen. Wie sehr fehlt ihm sein fünftes Mitglied Lars Feld?

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Zunächst bedeutete die neue Konstellation für uns, dass wir viel Arbeit auf vier Schultern verteilen mussten statt auf fünf. Aber es hat auch etwas Positives. In den Zeiten, als wir noch zu fünft waren, gab es auch bei strittigen Themen immer eine Mehrheit. Das hat sich in diesem Jahr geändert. Deshalb wurde manches ausführlicher diskutiert und es gab mehr Raum für Vielfalt.

Knackpunkt ist vor allem das Thema Schulden. Anders als Ihre Ratskollegen zeigen Achim Truger und Sie sich offen für eine kreditfinanzierte Investitionsgesellschaft. Warum braucht es die?

Wir sind uns im Rat einig, dass die Schuldenbremse 2023 wieder eingehalten werden kann, wie von der Regierung geplant. Dennoch bleibt die Frage, wie mit den hohen Ausgabenbedarfen für die Bewältigung der Transformation umzugehen ist. Um dafür langfristige Spielräume – wohlgemerkt im Rahmen der Schuldenbremse – zu schaffen, ist eine Kreditfinanzierung notwendig. Investitionsgesellschaften hätten den Vorteil, dass die Aufgaben nicht nur klar definiert sind, sondern auch die Ausgaben dafür verstetigt werden. Denn ein Grund, warum es mit den Investitionen in den vergangenen Jahren nicht gut lief, ist, dass je nach Kassenlage sporadisch investiert wurde. Das hat dazu geführt, dass nicht genug Kapazitäten zur Verfügung standen – weder bei den Bauunternehmen noch in den Behörden zur Planung der Vorhaben. Es braucht Kontinuität.

Auch bei den europäischen Fiskalregeln ist der Rat gespalten. Wie könnte eine Reform aussehen, die einer Überschuldung nicht Tür und Tor öffnet?

Es geht uns nicht darum, die Fiskalregeln abzuschaffen, sie sind sinnvoll und wichtig. Aber man muss auch realistisch sein. Die 60-Prozent-Regel begrenzt die Staatsverschuldung auf 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Italien zum Beispiel hat derzeit eine Schuldenstandquote von 160 Prozent. Die aktuelle 1/20-Regel zwingt Italien, die Differenz zur 60 Prozent-Grenze jedes Jahr um ein Zwanzigstel zu verringern. Dafür müsste Italien enorme Überschüsse erwirtschaften - allein um die Schulden zu tilgen. Für Investitionen bleibt da nicht mehr viel übrig, aber ohne Investitionen kann ein Land nicht wachsen. Mein Eindruck ist, dass die anderen beiden Ratsmitglieder befürchten, dass das Vertrauen in die Fiskalregeln dahin ist, sobald man anfängt, sie zu lockern. Wir aber sind der Überzeugung, dass die Glaubwürdigkeit noch viel mehr leidet, wenn die Regeln permanent großzügig ausgelegt werden, um es so darzustellen, als würden sie eingehalten. Dabei ist doch offensichtlich, dass die Regeln in der aktuellen Form unmöglich eingehalten werden können.

3 Monate F+ für nur 3 € Zum Geburtstag von F+ lesen Sie alle Artikel auf FAZ.NET für nur 3 Euro im Monat. JETZT F+ LESEN

Aber untergräbt eine Lockerung nicht jede Disziplin, sich an die Regeln zu halten?

Wenn ein Land weiß, dass es ohnehin keine Chance hat, die Regeln einzuhalten, hat es auch keine Motivation, sich darum zu bemühen. Damit die hochverschuldeten Staaten überhaupt wieder eine realistische Möglichkeit haben, sich an die Regeln zu halten, sollten die Vorgaben für den Übergang an ihre individuelle Situation angepasst werden. Wenn das Ziel realistisch ist, besteht auch wieder ein Anreiz für die Länder, sich anzustrengen.