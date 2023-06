Die deutsche Ökonomin Ulrike Malmendier, 49, ist Professorin an der University of California, Berkeley. Im August 2022 wurde sie von der Bundesregierung in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berufen, auch „Wirtschaftsweise“ genannt. Bild: Ullstein

Frau Malmendier, die Preise wachsen, die Wirtschaft tut das nicht – und trotzdem wirken viele Deutsche ganz fröhlich. Wie geht es uns denn?

Überlegen Sie mal, was in den letzten drei oder vier Jahren so passiert ist. Da war erst die Corona-Krise, dann der Kriegsbeginn in der Ukraine und dann die Energiekrise. Im Rückblick ist es schon beeindruckend, wie Deutschland durch all diese Schwierigkeiten durchgekommen ist.

Im Moment ist Deutschland trotzdem in einer leichten Rezession.

Mich wundert ja, wie sehr die Deutschen auf diese Wachstumszahlen reagieren. Als wir in unserem Jahresgutachten sagten, vielleicht geht es unter null, da wurde viel über Rezession gesprochen. Dann waren wir bei plus 0,2 Prozent Wachstum, und alle haben sich gefreut. Jetzt sind wir wieder bei minus 0,3 Prozent, und schon haben wir die Diskussion wieder. Das bringt mich immer ein bisschen aus dem Konzept, vor allem weil diese Zahlen ja gar nicht so genau sind.