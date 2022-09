Wirtschaftsweise Grimm : „Atomstrom hätte einen signifikanten Preiseffekt“

Aktualisiert am

Frau Grimm, der Bundeswirtschaftsminister will lediglich zwei Atomkraftwerke als Notfallreserve verfügbar halten. Stellt er sich damit gegen die Empfehlung des Sachverständigenrats?

Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung, zuständig für „Die Lounge“. Folgen Ich folge

Ja, wir haben uns in der alten Zusammensetzung des Rates schon im März anlässlich unseres Konjunkturupdates für eine Verlängerung der Laufzeiten von Kernkraftwerken ausgesprochen und dieses Plädoyer in einem Gastbeitrag im Juni nochmal bekräftigt. An der Dringlichkeit hat sich nichts geändert, im Gegenteil. Die aktuelle Energiekrise erhöht den Druck.

Die Netzbetreiber kommen in ihrem Stresstest zu dem Ergebnis, dass Versorgungsengpässe im Winter durchaus möglich sind. Was ist Ihre Schlussfolgerung aus den Berechnungen.