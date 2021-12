Wirtschaftsrückblick : Das unwahrscheinliche Jahr 2021

Was bleibt am Ende vom Jahr 2021? Wirtschaftlich gesehen, auf jeden Fall eine Erkenntnis: Alles lässt sich analysieren, durchdringen, prognostizieren, aber am Ende kommt es anders als gedacht. Das beste Beispiel ist die Inflation. Was wurde über die Preissteigerung nicht alles gemutmaßt. Die einen hielten sie für tot, weil westliche Gesellschaften immer älter werden und die Produktivität kaum noch wächst. Gerade mal eineinhalb Prozent sollte sich der Warenkorb 2021 verteuern, sagte das Ifo-Institut im vergangenen Dezember noch voraus.

Schwarzmaler sahen dagegen alle Jahre wieder gewaltige Inflationsraten anrollen, weil sich die Geldflut der Notenbanken ja irgendwann zeigen müsse. Nun sind die Preise tatsächlich um durchschnittlich fast dreieinhalb Prozent gestiegen, doch die Ursachen hatte niemand auf dem Schirm: Die Energiepreise ziehen dank guter Weltkonjunktur extrem an, gravierende Probleme in den Lieferketten verteuern Waren auf breiter Front. Ob das ein vorübergehendes Phänomen ist oder der Anfang einer neuen Normalität – das Jahr 2021 lehrt Demut, was selbstbewusste Prognosen angeht.