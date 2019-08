Wirtschaftsrecht : Der Verbots-Wahnsinn

Was hat sich seit 1975 in Deutschland verdoppelt: der CO2-Ausstoß? Neuzulassungen von Personenwagen? Oder doch der Fleischverzehr? Weit gefehlt.

Es ist die Zahl der Verbotsforderungen, oder doch zumindest der Diskussionen darüber. In den Zeitungen kommt das Wort „verbieten“ schon seit Mitte der 70er-Jahre immer häufiger vor, wie die deutschen Akademien der Wissenschaften ausgezählt haben. Selbst in den angeblich liberalen 90er-Jahren verlor das Wort nur wenig an Bedeutung, um anschließend umso häufiger aufzutauchen – inzwischen schreiben die deutschen Medien doppelt so oft über das Verbieten wie damals. Besser ist die Debatte dadurch nicht unbedingt geworden.

Inlandsflüge: verbieten! Burkinis: verbieten! Diesel-Autos in der Innenstadt: verbieten! Die Umweltministerin plant ein Verbot von Plastiktüten, und Journalisten schreiben, sie würden sich „viel freier fühlen, wenn manche Dinge verboten wären“.

Es ist selten geworden, dass sich die Deutschen mit sanfteren Maßnahmen zufriedengeben. Mit Informationskampagnen über die Nachteile von Zucker. Mit Steuern auf unliebsame Produkte – oder auch mal schlicht mit einer Obergrenze, zum Beispiel für den erlaubten CO2-Ausstoß. All das klingt kompliziert, zu verlockend einfach scheint da das Verbot zu sein.

Das Verbot kennt keinen Verhandlungsspielraum. Es ist leicht zu kontrollieren. Auch mit noch so viel Geld kann sich niemand aus einem Verbot freikaufen. Und am besten ist vielleicht: An das Verbot müssen sich selbst die Leute halten, die nicht von selbst zum Verzicht bereit sind – wer seine gesellschaftliche Verantwortung ignoriert, der wird nicht auch noch dafür belohnt, denn das Verbot trifft alle.

Das Verbot hat schwere Nachteile

Doch das Verbot hat zwei schwere Nachteile: Es ist kompromisslos, darum führt es zu schädlichem Ausweichverhalten. Und es vergiftet die Stimmung in der Gesellschaft.

Ein Verbot wird ja nicht von heute auf morgen beschlossen. Zum Beispiel, wenn es um Plastiktüten geht. Mögen Ästheten und Umweltschützer die Dinger auch noch so hassen, mögen sie schon seit den 80er Jahren Jutetaschen propagieren, an das Verbot hat sich jahrzehntelang kein Politiker getraut. Zu groß wäre der Widerstand gewesen, so viele Wählerstimmen hätte niemand riskiert. Bevor Umweltministerin Svenja Schulze in diesem Sommer das Verbot fordern konnte, musste einiges geschehen. Erstens: Das Land muss sich in den Glauben versetzen, dass Plastiktüten schlecht sind. Zweitens: Das Land muss glauben, dass es kluge Alternativen gibt. Das war ein langer Prozess. Weiter und weiter drängten die Deutschen die Plastiktüte zurück. Supermärkte verlangten Geld dafür, einige schafften sie freiwillig komplett ab. Das dauerte Jahrzehnte. Schon vor drei Jahren wickelten die Deutschen nur jeden zehnten Einkauf mit Plastiktüten ab, doch selbst damals aber war das Land für ein Verbot noch nicht reif.

Seitdem hat sich die Zahl der verwendeten Tüten in Deutschland noch einmal halbiert. Inzwischen ist der Ruf der Plastiktüte so schlecht – wer heute noch eine benützt, setzt sich bösen Blicken und potentiellen Kommentaren der Bekannten aus. Wer jetzt noch eine Plastiktüte benutzt, muss also einen sehr guten Grund haben: Der Rucksack war zu klein für den Einkauf, oder die Tragetasche, die man sonst immer dabeihat, ist aus Versehen zu Hause, dafür gibt es dort nichts mehr zu essen.

Das Verbot passt nicht in eine bunte Welt

Das Produkt muss also so weit unten durch sein, dass es praktisch niemand mehr freiwillig benutzt, wenn es geächtet ist und jeder Nutzer unter den Blicken seiner Mitmenschen vor Scham im Boden versinken möchte. Es muss dazu beitragen, den gesellschaftlichen Frieden zu stören. Erst dann ist die Zeit für ein Verbot gekommen – und das stört selbst den grünen Ministerpräsidenten Kretschmann, wenn er sagt: „Ich halt von dieser ganzen Moralisiererei wenig.“

Mehr zum Thema 1/

Hier aber kommt das besondere Problem am Verbot: Wenn ein Produkt verbotsreif ist, wird es sowieso kaum noch verwendet – sondern fast nur noch von denen, die keine andere Wahl haben. Wenn dann das kompromisslose Verbot zuschlägt, müssen die Leute sich etwas anderes überlegen, und dann richten ihre Ausweichhandlungen besonders großen Schaden an. Auch dafür ist die Plastiktüte das Paradebeispiel. Es ist schon lange ausgerechnet: Wer seinen Stoffbeutel vergessen hat und dann zur Papiertüte greift, verursacht bis zum 43-fachen Umweltschaden. Der Naturschutzbund schlägt vor, dann gleich alle Einwegtüten zu verbieten. Würden die Leute dann aber zur Baumwolltasche greifen, kämen sie gleich auf den 149-fachen Umweltschaden.

Der größte Erfolg für die Umwelt wäre, wenn das Problem der Kunden besser gelöst würde: Wenn es für Notfälle einen Einmal-Behälter gäbe, der umweltfreundlicher wäre als die Plastiktüte. Zur Not könnte die Plastiktüte für Notfälle per Steuer noch teurer werden.

Das Verbot aber kennt solche Abwägungen nicht. Es kennt nur gut oder schlecht, Ja oder Nein, Schwarz oder Weiß. Dabei wünschen sich viele Menschen Deutschland als weltoffene Gemeinschaft, in der unterschiedliche Lebensstile Platz haben. Gerade sie sind es, die zuletzt viele Verbote gefordert haben. Doch das Verbot passt nicht in eine bunte Welt. Es sollte fast immer milderen Mitteln weichen.