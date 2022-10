Reaktion auf Krisen : Wirtschaftspolitik wie von gestern schadet nur

Mehrere europäische Länder orientieren sich im 21. Jahrhundert an historischen Ideen, die aus der Zeit gefallen sind. Das verursacht schwere Schäden – auch in Deutschland.

Vor zwei Wochen geriet Großbritannien unversehens in eine schwere Währungskrise. Nach der Ankündigung des größten Entlastungspakets seit fünf Jahrzehnten fiel der Wechselkurs des Pfunds gegenüber dem Dollar auf seinen niedrigsten Stand in der Geschichte. Die Nachricht, die Steuersenkungen sollten überwiegend mit Staatsschulden finanziert werden, ließ die Renditen britischer Staatsanleihen kräftig steigen. Der Internationale Währungsfonds warnte vor verheerenden Folgen. „Solche Dinge geschehen normalerweise in einem Entwicklungsland, aber nicht in einem Mitglied der G-7-Gruppe“, sagte Mohamed El-Erian, ein erfahrener Berater des Versicherungskonzerns Allianz, gegenüber der BBC. Der neuen Premierministerin Liz Truss drohte eine Revolte aus den eigenen Reihen.

London bekam die Krise mühsam in den Griff. Zuerst kündigte die Bank of England Stützungskäufe für den Anleihemarkt an, obgleich sie nicht zu einer Politik der Inflationsbekämpfung passen. Dann nahm die Regierung in einer peinlichen Kehrtwende einen Teil der angekündigten Steuersenkungen zurück. Das Pfund erholte sich, und die Renditen der Anleihen fielen wieder ein Stück. Ob die Krise damit dauerhaft überwunden ist, lässt sich noch nicht beurteilen.

Nach dem Ersten Weltkrieg verlor das Pfund die Rolle der Leitwährung

Man könnte diese Episode als einen Irrtum einer unerfahrenen Regierung in unsicheren Zeiten abtun. Aber vielleicht steckt hinter dem Irrtum Methode. „Truss lernt mühsam, dass Großbritannien nicht Amerika ist“, schrieb der Kolumnist Janan Ganesh in der „Financial Times“. „Was hier nicht hilft, ist die Tatsache, dass die Hauptstadt, in der die Elite lebt, so groß ist wie jede amerikanische Stadt, obgleich die Bevölkerung des Landes nur ein Fünftel der amerikanischen Bevölkerung ausmacht. Man erkennt, warum aus einer Londoner Perspektive die beiden Länder vergleichbar scheinen.“

Natürlich ist das pointiert. Aber ein Blick auf die britische Währungsgeschichte lohnt sich. Das Empire war während weiter Teile des 19. Jahrhunderts die führende Wirtschaftsmacht der Welt. Als Finanzmetropole musste London keine Konkurrenz fürchten. Dem Pfund kam in einem auf Gold basierenden Währungssystem die Rolle einer Leitwährung zu. Angesichts des großen Vertrauens in die Währung konnte es sich die Bank of England leisten, nur kleine Goldreserven zu halten.

Nach dem Ersten Weltkrieg verlor das Pfund die Rolle der Leitwährung an den Dollar. Die Amerikaner haben die Vorteile dieses Status für eine Politik genutzt, die parallele Defizite im Staatshaushalt und in der Leistungsbilanz nicht fürchten muss. Im bekannt gewordenen Satz John Connallys, eines früheren Finanzministers, drückt sich ein großes Selbstbewusstsein aus: „Der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem.“

Großbritannien tat sich mit dem Verlust der Führungsrolle schwer. Im Abstand mehrerer Jahrzehnte reihte London währungspolitische Blackouts aneinander. Im Jahre 1925 kam die Regierung auf die unselige Idee, zu dem im Ersten Weltkrieg aufgegebenen Goldstandard mit dem alten Austauschverhältnis von Gold und Pfund zurückzukehren. Die geschwächte britische Wirtschaft hielt die Aufwertung der Währung und die zur Bewahrung des Wechselkurses notwendigen hohen Zinsen nicht aus. Sechs Jahre später gab London den Goldstandard wieder auf.